Esquerdista Yamandú Orsi é eleito presidente do Uruguai, segundo projeções

Yamandú Orsi chegou à tarde ao hotel onde aguardava a contagem das eleições. Crédito: Getty

O candidato da Frente Ampla, Yamandú Orsi, é o vencedor das eleições no Uruguai, segundo as primeiras projeções.

O líder de esquerda teria prevalecido sobre Álvaro Delgado, do Partido Nacional, de centro-direita, o que o tornaria o próximo presidente do país, sucedendo a Luis Alberto Lacalle Pou, do mesmo partido de Delgado.

Orsi conta com o apoio do ex-presidente José "Pepe" Mujica, que, apesar da idade avançada e de seu delicado estado de saúde, o apoiou durante a campanha.

Se as primeiras projeções se confirmarem, a vitória de Orsi marcará o regresso ao poder da esquerda no Uruguai após a ascensão à presidência de Lacalle Pou, em 2020.