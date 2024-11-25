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Esquerdista Yamandú Orsi é eleito presidente do Uruguai, segundo projeções

Se as primeiras projeções se confirmarem, a vitória de Orsi marcará o regresso ao poder da esquerda no Uruguai após a ascensão à presidência de Lacalle Pou, em 2020.

Publicado em 24 de Novembro de 2024 às 21:44

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

24 nov 2024 às 21:44
Imagem BBC Brasil
Yamandú Orsi chegou à tarde ao hotel onde aguardava a contagem das eleições. Crédito: Getty
O candidato da Frente Ampla, Yamandú Orsi, é o vencedor das eleições no Uruguai, segundo as primeiras projeções.
O líder de esquerda teria prevalecido sobre Álvaro Delgado, do Partido Nacional, de centro-direita, o que o tornaria o próximo presidente do país, sucedendo a Luis Alberto Lacalle Pou, do mesmo partido de Delgado.
Orsi conta com o apoio do ex-presidente José "Pepe" Mujica, que, apesar da idade avançada e de seu delicado estado de saúde, o apoiou durante a campanha.
Se as primeiras projeções se confirmarem, a vitória de Orsi marcará o regresso ao poder da esquerda no Uruguai após a ascensão à presidência de Lacalle Pou, em 2020.
Mais atualizações em breve.

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