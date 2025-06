Mundo

Especulação de ataque dos EUA ao Irã cresce após envio de jatos à Europa: o que movimentação indica?

Pelo menos 30 aviões militares dos EUA foram deslocados de bases americanas para a Europa, segundo dados de rastreamento de voos

Governador de Santa Catarina fala em fazer o 'país do Sul': de onde vem o separatismo sulista?

Os voos ocorrem enquanto Israel e Irã seguem trocando ataques , depois que Israel lançou uma operação na sexta-feira com o objetivo de destruir o programa nuclear de Teerã.>

Ainda não está claro se os movimentos dos EUA estão diretamente relacionados ao conflito, mas um especialista disse ao BBC Verify que os voos com aviões-tanque foram "altamente incomuns".>

Justin Bronk, analista sênior do think tank Royal United Services Institute (Rusi), afirmou que os deslocamentos foram "altamente sugestivos" de que os EUA estão implementando planos de contingência para "apoiar operações de combate intensas" na região nas próximas semanas.>

Israel lançou inicialmente um ataque à infraestrutura nuclear iraniana na sexta-feira, um dia após o prazo definido pelo presidente Donald Trump ao Irã para fechar um acordo sobre suspensão do programa nuclear expirar.>

Esse movimento de jatos acontece em meio a informações de que os EUA também despacharam um porta-aviões — o USS Nimitz, do Mar do Sul da China para o Oriente Médio. A agência Reuters informou que um evento programado envolvendo o navio no Vietnã foi cancelado após o que a embaixada dos EUA em Hanói chamou de "necessidade operacional emergente".>