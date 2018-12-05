Escola serve desinfetante ao invés de suco para crianças no Havaí

Escola serve desinfetante ao invés de suco de maçã para crianças no Havaí Crédito: Pixabay

Crianças em idade pré-escolar receberam desinfetante ao invés de suco de maçã em uma instituição de ensino em Honolulu, no Havaí, segundo veículos de notícias internacionais. De acordo com o jornal New York Post, três crianças da pré-escola da Kilohana United Methodist Church chegaram a tomar goles do produto de limpeza, do tipo Pinho Sol.

Funcionários do departamento de saúde disseram que a confusão com o produto de limpeza aconteceu porque o desinfetante e o suco eram da mesma cor, explicou o jornal Washington Post. O caso aconteceu no fim de novembro.

O suco foi servido por um assistente do professor das crianças, que teria confundido os dois líquidos. O professor, porém, notou o cheiro da bebida e impediu que os alunos a tomassem.