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Negligência

Escola serve desinfetante ao invés de suco para crianças no Havaí

Confusão aconteceu porque os produtos eram da mesma cor

Publicado em 05 de Dezembro de 2018 às 19:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2018 às 19:24
Escola serve desinfetante ao invés de suco de maçã para crianças no Havaí Crédito: Pixabay
Crianças em idade pré-escolar receberam desinfetante ao invés de suco de maçã em uma instituição de ensino em Honolulu, no Havaí, segundo veículos de notícias internacionais. De acordo com o jornal New York Post, três crianças da pré-escola da Kilohana United Methodist Church chegaram a tomar goles do produto de limpeza, do tipo Pinho Sol.
Funcionários do departamento de saúde disseram que a confusão com o produto de limpeza aconteceu porque o desinfetante e o suco eram da mesma cor, explicou o jornal Washington Post. O caso aconteceu no fim de novembro.
O suco foi servido por um assistente do professor das crianças, que teria confundido os dois líquidos. O professor, porém, notou o cheiro da bebida e impediu que os alunos a tomassem.
As crianças que chegaram a beber alguns goles do desinfetante foram examinadas por paramédicos, mas o Serviço de Emergência Médica de Honolulu disse que elas pareciam perfeitamente bem e nenhuma precisou ser levada ao hospital.
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