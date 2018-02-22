Escola livre de armas de fogo é 'um imã para más pessoas', diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu nesta quinta-feira (22) em sua conta oficial no Twitter que "nunca disse (a frase) 'dê armas de fogo a professores'", em uma reunião ontem com pais e alunos da escola na Flórida onde um ataque armado deixou 17 mortos na semana passada. No tuíte, o presidente americano afirma ter dito no encontro para se estudar a possibilidade de dar "armas de fogo escondidas a professores com experiência em treinamento militar ou especial".

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump Crédito: Gage Skidmore | Flickr

Na continuação da publicação, ele alega que esses professores armados poderiam atirar de volta imediatamente "se um doente mental selvagem" fosse a uma escola com más intenções e que uma escola "livre de armas fogo" é um "imã para más pessoas".