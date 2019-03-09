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Venezuela

Equipe da ONU irá à Venezuela avaliar as condições da população

A equipe irá a Caracas e outras cidades venezuelanas

Publicado em 09 de Março de 2019 às 16:01

Publicado em 

09 mar 2019 às 16:01
Manifestantes saem às ruas em várias cidades da Venezuela Crédito: Reprodução/Instagram
Uma equipe vinculada ao Alto Comissariado da Organização das Nações Unidas (ONU) para os Direitos Humanos vai à Venezuela na segunda-feira (11) e terça-feira (12) próximas. Segundo a entidade, a visita atende um convite do governo venezuelano.
Os especialistas vão se reunir com integrantes do governo, da Assembleia Nacional da Venezuela, da sociedade civil, além de vítimas de violações dos direitos humanas. A equipe irá a Caracas e outras cidades venezuelanas.
O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) informou que o número de pedidos de asilo por parte de venezuelanos chega a 414 mil, desde 2014. Cerca de 60% deste total apenas em 2018.
O Acnur alerta sobre a necessidade de manter o caráter “civil e humanitário” para a concessão de asilo.
Segundo o alto comissariado, os países latino-americanos concederam 1,3 milhão de permissões de residência e outras de status para regularizar a situação de venezuelanos, permitindo assim que tenham acesso à educação, saúde e oportunidades de trabalho.

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