Equador: PFs das Américas anunciam plano de cooperação para combater crise

BRASÍLIA - A Ameripol (Comunidade de Polícias das Américas) desenvolve um plano de cooperação entre as forças de seguranças de seus países-membros e o Equador para auxiliar a nação a enfrentar a onda de criminalidade que o assola o país há uma semana

O plano foi acertado em reunião virtual da Ameripol desta sexta-feira (12) da qual participaram representantes de 16 países, além da ministra do Interior equatoriana, Mónica Palencia. De acordo com a Polícia Federal brasileira — que ocupa a secretaria-executiva do órgão —, um conjunto de propostas será enviado às autoridades equatorianas neste sábado (13).

Militares patrulham área residencial no norte de Quito, no Equador, nesta quinta-feira (11), em meio à escalada da violência no país Crédito: DOLORES OCHOA/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O plano incluirá "intercâmbio de informações de inteligência para enfrentamento do crime organizado, disponibilização de equipamentos de inteligência, apoio na identificação dos presos do sistema penitenciário equatoriano e oferecimento de cursos sobre descapitalização [redução de recursos financeiros] para o crime organizado", diz nota da PF do Brasil.

Na reunião ainda se discutiu a possibilidade de enviar o órgão um representante da polícia brasileira para o Equador.

A Ameripol foi criada em 2007 com o objetivo de fomentar a cooperação entre forças de segurança de países da região. O grupo, porém, só foi reconhecido como organismo internacional em novembro de 2023, após a assinatura do "Tratado de Brasília", em evento na sede do Ministério da Justiça brasileiro.

A crise foi debelada após Adolfo Macías — líder da gangue Los Choneros e mais conhecido como Fito —, fugir de uma prisão em Guayaquil pouco antes de ser transferido para uma penitenciária de segurança máxima no último domingo (7).

Após a fuga, o presidente do Equador, Daniel Noboa, declarou estado de exceção, com toque de recolher das 23h às 5h. A reação das facções à ordem foi a realização de uma série de atentados classificados pelo Estado de terroristas, levando o governo a subir o tom e decretar que o país sul-americano vive um "conflito interno armado".

"Os desmandos nas prisões e nas ruas são uma resposta clara do temor dos criminosos às políticas de segurança que estamos implementando a nível nacional. Não vamos deixar que um grupo de terroristas detenha o país", repetiu Noboa em transmissão na quinta.

Já na sexta, o presidente pediu que o Legislativo do país considerasse aumentar o imposto sobre valor agregado (IVA) para financiar o combate a organizações criminosas. A proposta do presidente aumentaria a tributação, que incide sobre bens e serviços, em três pontos percentuais, para 15%. O projeto de lei é considerado urgente e deve ser aprovado dentro de 30 dias.