Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Equador: PFs das Américas anunciam plano de cooperação para combater crise
Onda de violência

Equador: PFs das Américas anunciam plano de cooperação para combater crise

Proposta da Ameripol, que tem o Brasil como país-membro, será enviada a autoridades equatorianas no fim de semana
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 jan 2024 às 17:02

Publicado em 12 de Janeiro de 2024 às 17:02

BRASÍLIA - A Ameripol (Comunidade de Polícias das Américas) desenvolve um plano de cooperação entre as forças de seguranças de seus países-membros e o Equador para auxiliar a nação a enfrentar a onda de criminalidade que o assola o país há uma semana.
O plano foi acertado em reunião virtual da Ameripol desta sexta-feira (12) da qual participaram representantes de 16 países, além da ministra do Interior equatoriana, Mónica Palencia. De acordo com a Polícia Federal brasileira — que ocupa a secretaria-executiva do órgão —, um conjunto de propostas será enviado às autoridades equatorianas neste sábado (13).
Militares patrulham área residencial no norte de Quito, no Equador, nesta quinta-feira (11), em meio à escalada da violência no país
Militares patrulham área residencial no norte de Quito, no Equador, nesta quinta-feira (11), em meio à escalada da violência no país Crédito: DOLORES OCHOA/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
O plano incluirá "intercâmbio de informações de inteligência para enfrentamento do crime organizado, disponibilização de equipamentos de inteligência, apoio na identificação dos presos do sistema penitenciário equatoriano e oferecimento de cursos sobre descapitalização [redução de recursos financeiros] para o crime organizado", diz nota da PF do Brasil.
Na reunião ainda se discutiu a possibilidade de enviar o órgão um representante da polícia brasileira para o Equador.
A Ameripol foi criada em 2007 com o objetivo de fomentar a cooperação entre forças de segurança de países da região. O grupo, porém, só foi reconhecido como organismo internacional em novembro de 2023, após a assinatura do "Tratado de Brasília", em evento na sede do Ministério da Justiça brasileiro.
A mobilização da entidade ocorre após o início de uma onda de violência no Equador marcada por explosões de carros-bombas, sequestros e ameaças. Só nos últimos dias, por exemplo, criminosos invadiram uma emissora ao vivo e fizeram reféns 178 funcionários do sistema prisional.
A crise foi debelada após Adolfo Macías — líder da gangue Los Choneros e mais conhecido como Fito —, fugir de uma prisão em Guayaquil pouco antes de ser transferido para uma penitenciária de segurança máxima no último domingo (7).

Veja Também

Quem é 'Fito', líder de facção que levou Equador a declarar estado de emergência após fuga de prisão

Após a fuga, o presidente do Equador, Daniel Noboa, declarou estado de exceção, com toque de recolher das 23h às 5h. A reação das facções à ordem foi a realização de uma série de atentados classificados pelo Estado de terroristas, levando o governo a subir o tom e decretar que o país sul-americano vive um "conflito interno armado".
"Os desmandos nas prisões e nas ruas são uma resposta clara do temor dos criminosos às políticas de segurança que estamos implementando a nível nacional. Não vamos deixar que um grupo de terroristas detenha o país", repetiu Noboa em transmissão na quinta.
Já na sexta, o presidente pediu que o Legislativo do país considerasse aumentar o imposto sobre valor agregado (IVA) para financiar o combate a organizações criminosas. A proposta do presidente aumentaria a tributação, que incide sobre bens e serviços, em três pontos percentuais, para 15%. O projeto de lei é considerado urgente e deve ser aprovado dentro de 30 dias.
Em outra frente, o líder ainda anunciou projetos de construção de dois presídios para alocar quase 1.500 detentos. A nação sul-americana de 18 milhões de habitantes tem hoje cerca de 31 mil presos para 27 mil vagas, segundo o último relatório do Snai (Serviço Nacional de Atenção a Presos). Quase 4 em cada 10 detentos não foram condenados. No Brasil, essa proporção é de 2,5 a cada 10 presos.

LEIA MAIS 

'Pior já passou', diz brasileiro resgatado de sequestro no Equador

Brasil, Argentina e EUA oferecem apoio ao governo do Equador

Equador é exemplo do que pode dar (muito) errado na segurança pública

O papel dos cartéis mexicanos na onda de violência que levou à morte de candidato à Presidência no Equador

Brasil chama morte de candidato à Presidência do Equador de 'ato deplorável'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

tráfico de drogas Violência America do sul Agências Núcleo Facções Criminosas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados