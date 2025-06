Mundo

Entrada dos EUA na guerra causaria 'inferno na região', diz vice-ministro do Irã à BBC

Em meio ao conflito em curso, o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Saeed Khatibzadeh, alerta os Estados Unidos para não se juntarem à ofensiva israelense.

Mas as mensagens públicas que recebemos por meio dos tuítes e entrevistas do presidente Trump indicam claramente que os americanos estiveram presentes, participaram e apoiaram os ataques.>

BBC - Khatibzadeh, o que aconteceria se o presidente Trump decidisse envolver os Estados Unidos na guerra? O Irã disse que todas as opções estão sobre a mesa. O que os senhores querem dizer com isso? >

E ele também sabe que, quando não estão no ar, você pode conversar com eles e entender que este regime genocida de apartheid de Israel sabotou a diplomacia por muitos anos.>

Khatibzadeh - Essas são suas palavras, Lyse, não as do nosso líder. Veja o que meu líder disse. Ele disse que não estávamos à beira de nenhum ataque militar ou de qualquer ação drástica contra ninguém.>

Khatibzadeh - No momento em que eles pararem com essas atrocidades, no momento em que o agressor aceitar sua responsabilidade de acabar com a impunidade dos israelenses, acho que será o momento em que toda a região poderá avançar.>