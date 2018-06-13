Encontro ameaça fragilizar alianças dos EUA na Ásia

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un (e), e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se cumprimentam no Hotel Capella, na ilha de Sentosa, em Cingapura, antes de dar início a conversas sobre o arsenal nuclear da Coreia do Norte Crédito: Evan Vucci

O resultado da cúpula entre Donald Trump e Kim Jong-un pode afetar as alianças tradicionais dos EUA na Ásia e fragilizar a arquitetura de segurança que prevaleceu na região nas últimas décadas, avaliam analistas. Além disso, declarações do presidente americano minam a política de máxima pressão sobre a Coreia do Norte e abrem a porta para China e Rússia relaxarem sanções sobre o país.

Há quase um consenso entre especialistas de que Trump fez concessões unilaterais e excessivas à Coreia do Norte, sem receber em troca compromissos específicos sobre a redução de seu arsenal nuclear.

Na entrevista após o encontro, o americano anunciou que suspenderá os exercícios militares com a Coreia do Sul, uma antiga demanda de Pyongyang que não estava na declaração que ele e Kim assinaram. Trump também levantou a possibilidade de retirar os quase 80 mil soldados que estão no Japão e na Coreia do Sul.

Que o governo tenha concordado em suspender os exercícios militares EUA-Coreia do Sul, aparentemente sem informar Seul ou ter qualquer coisa significativa em retorno, poderá erodir a confiança de nossos aliados e de emergentes parceiros de segurança na Ásia, observou Jonathan Stromseth, do Centro John L. Thornton, do Brookings Institution.

Além da Coreia do Norte, o grande beneficiário da decisão é a China, afirmou Ryan Hass, do mesmo centro de estudos. A China gostaria de ver a redução das forças militares no nordeste da Ásia e o aumento da distância entre EUA e seus aliados. Pequim está no caminho de conseguir esses objetivos com baixo custo.

Richard Haas, presidente do Council on Foreign Relations, escreveu no Twitter que Trump foi infeliz ao se referir aos exercícios militares como uma provocação, mesmo termo usado pelo regime da Coreia do Norte. Também é perturbador que ele tenha falado em retirar tropas dos EUA sem referência à redução da ameaça militar convencional da Coreia do Norte.

Na mesma entrevista, Trump mostrou tolerância com o fato de a China ter reduzido o controle sobre o comércio na fronteira com a Coreia do Norte, o que foi interpretado por analistas como a abertura de uma fresta na política de sanções impostas no ano passado. Os EUA podem manter suas barreiras, mas isso não fará muita diferença se a China, que responde por 90% do comércio da Coreia do Norte, voltar a negociar com o país.

O principal objetivo de Kim era obter legitimidade internacional e ser tratado da mesma maneira que o presidente da maior potência global. Trump foi além do protocolo e repetiu elogios ao ditador, que é acusado de uma série de violações de direitos humanos. Ele é um cara engraçado, muito inteligente e um grande negociador, disse o presidente.

Antes de embarcar para Cingapura, Trump havia abalado as relações com o Canadá, ao chamar o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, de desonesto e fraco. O ataque foi uma reação à declaração do premiê de que as tarifas sobre aço impostas pelos EUA eram insultantes por serem justificadas pela necessidade de defesa da segurança nacional. Vizinhos, os dois países têm um longo histórico de cooperação militar.

Mesmo com as limitações da cúpula, a situação atual é melhor que em 2017, quando os EUA ameaçaram atacar a Coreia do Norte. O sucesso de Trump, porém, só será conhecido em um futuro indefinido, quando o compromisso com a desnuclearização for testado na prática, observaram Victor Cha e Sue Mi Terry, do Center for Strategic & Internacional Studies.