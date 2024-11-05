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BBC Brasil

Enchentes na Espanha: as fotos do antes e depois que mostram tamanho da devastação

Imagens de satélite e fotos revelam a dimensão da destruição causada pelas inundações em Valência

Publicado em 05 de Novembro de 2024 às 15:11

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

05 nov 2024 às 15:11
Imagem BBC Brasil
A tragédia que atinge a região de Valência, na Espanha, já deixou mais de 200 mortos e dezenas de desaparecidos Crédito: Getty Images
A Espanha está tentando lidar com a tragédia causada pelas chuvas torrenciais e inundações devastadoras que deixaram mais de 200 pessoas mortas e dezenas desaparecidas.
Milhares de profissionais de serviços de emergência e militares estão trabalhando em operações de busca e resgate na região afetada de Valência e em seus arredores, enquanto os moradores locais começaram a limpar e avaliar o nível dos estragos.
As imagens de antes e depois da catástrofe revelam a dimensão dos danos causados. Veículos arrastados pelas ruas, casas cheias de lama, e pontes e avenidas destruídas são algumas das cenas resultantes da tragédia.
Um grande número de pessoas que morreram estava nas estradas quando as enchentes começaram — em muitos casos, porque estavam voltando do trabalho.
Imagem BBC Brasil
Uma rua em Valência em maio de 2024, e a mesma rua em novembro de 2024 coberta por carros destruídos amontoados Crédito: BBC
Imagem BBC Brasil
Este túnel, que liga os municípios valencianos de Benetusser e Alfafar, foi bloqueado pelo grande número de automóveis arrastados pelas águas Crédito: BBC
Na última quarta-feira (30), em apenas oito horas, caiu o equivalente a um ano de chuva em algumas partes de Valência, a terceira maior cidade da Espanha.
A tempestade foi causada ​​por um fenômeno meteorológico conhecido localmente como Depressão Isolada em Altos Níveis (Dana, na sigla em espanhol).
Ele acontece quando uma massa de ar polar muito fria fica isolada e começa a circular em altitudes muito elevadas (entre 5.000 e 9.000 metros), longe da influência da circulação da atmosfera.
Quando essa massa colide com o ar mais quente e úmido que normalmente está no Mar Mediterrâneo, gera fortes tempestades.
Segundo os especialistas, a frequência cada vez maior de Danas e o aumento da intensidade das chuvas estão ligados às mudanças climáticas.
Dezenas de metros de ferrovias foram danificados ou completamente destruídos pelas chuvas torrenciais.
O serviço ferroviário entre Madri e Valência está suspenso enquanto os trilhos são reconstruídos.
Imagem BBC Brasil
Algumas ruas e áreas residenciais foram destruídas pelas inundações, como esta em Letur, a sudoeste de Valência. A rua está completamente coberta de lama, pedras e escombros Crédito: BBC
Estas imagens de satélite dão uma ideia da violência com que a água invadiu as cidades costeiras, e mostram como a paisagem mudou nos últimos dias.
Uma onda de voluntários — equipados com baldes, vassouras, picaretas, pás, garrafas de água e alimentos — chegaram à região de Valência com o intuito de ajudar na limpeza e apoiar a população local afetada.

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