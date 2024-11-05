Enchentes na Espanha: as fotos do antes e depois que mostram tamanho da devastação

A tragédia que atinge a região de Valência, na Espanha, já deixou mais de 200 mortos e dezenas de desaparecidos Crédito: Getty Images

Milhares de profissionais de serviços de emergência e militares estão trabalhando em operações de busca e resgate na região afetada de Valência e em seus arredores, enquanto os moradores locais começaram a limpar e avaliar o nível dos estragos.

As imagens de antes e depois da catástrofe revelam a dimensão dos danos causados. Veículos arrastados pelas ruas, casas cheias de lama, e pontes e avenidas destruídas são algumas das cenas resultantes da tragédia.

Um grande número de pessoas que morreram estava nas estradas quando as enchentes começaram — em muitos casos, porque estavam voltando do trabalho.

Uma rua em Valência em maio de 2024, e a mesma rua em novembro de 2024 coberta por carros destruídos amontoados Crédito: BBC

Este túnel, que liga os municípios valencianos de Benetusser e Alfafar, foi bloqueado pelo grande número de automóveis arrastados pelas águas Crédito: BBC

Na última quarta-feira (30), em apenas oito horas, caiu o equivalente a um ano de chuva em algumas partes de Valência, a terceira maior cidade da Espanha.

Ele acontece quando uma massa de ar polar muito fria fica isolada e começa a circular em altitudes muito elevadas (entre 5.000 e 9.000 metros), longe da influência da circulação da atmosfera.

Quando essa massa colide com o ar mais quente e úmido que normalmente está no Mar Mediterrâneo, gera fortes tempestades.

Segundo os especialistas, a frequência cada vez maior de Danas e o aumento da intensidade das chuvas estão ligados às mudanças climáticas

Dezenas de metros de ferrovias foram danificados ou completamente destruídos pelas chuvas torrenciais.

O serviço ferroviário entre Madri e Valência está suspenso enquanto os trilhos são reconstruídos.

Algumas ruas e áreas residenciais foram destruídas pelas inundações, como esta em Letur, a sudoeste de Valência. A rua está completamente coberta de lama, pedras e escombros Crédito: BBC

Estas imagens de satélite dão uma ideia da violência com que a água invadiu as cidades costeiras, e mostram como a paisagem mudou nos últimos dias.