Empresa alemã que fabrica escada elevatória usada no roubo ao Louvre faz propaganda: 'Movimento rápido e silencioso'

A empresa Böcker fez um post nas redes sociais promovendo sua tecnologia \silenciosa como um sussurro' para 'quando você precisa se mover rápido'

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 07:32

Policiais franceses ao lado da escada elevatória usada por ladrões para entrar no Museu do Louvre, em Paris, em 19 de outubro Crédito: Getty Images

A empresa alemã inadvertidamente envolvida no assalto ao Museu do Louvre, depois que um de seus elevadores foi usado no furto, está aproveitando sua exposição gratuita — lançando nova campanha publicitária.

A firma com sede em Werne, Böcker Maschinenwerke GmbH, esta semana publicou uma postagem nas redes sociais exibindo a agora famosa imagem de sua escada-móvel de mobílias estendendo-se até uma varanda fora da Galeria de Apolo.

"Quando você precisa se mover rápido," diz um banner sob a imagem. "O Böcker Agilo transporta seus tesouros de até 400 kg a 42 m/min — silencioso como um sussurro."

Um vídeo surgiu mostrando os alegados ladrões escapando na escada mecânica após roubarem 88 milhões de euros (cerca de R$ 556 milhões) em joias da coroa da França, no domingo.

Falando à agência de notícias Agence France‑Presse na quarta-feira, o diretor geral da empresa, Alexander Böcker, disse que, quando ficou claro que ninguém se feriu no assalto, eles usaram "um toque de humor" para chamar atenção para o negócio familiar.

"O crime é, claro, absolutamente repreensível, isso está completamente claro para nós," disse Alexander Böcker.

"Foi… uma oportunidade para nós usarmos o museu mais famoso e mais visitado do mundo para obter um pouco de atenção para a nossa empresa."

A reação à nova campanha da Böcker tem sido entusiasmada, com respostas nas redes sociais como "gênio do marketing" e "excelente, isto é qualidade alemã".

"Sua mensagem leva a coroa," provocou um comentarista.

Böcker disse à AFP que reconheceu o aparelho da sua empresa pelos relatórios de notícia, dizendo que a máquina foi vendida "há alguns anos a um cliente francês que aluga este tipo de equipamento em Paris e arredores".

Os supostos ladrões organizaram para que a máquina fosse demonstrada para eles na semana passada e a roubaram durante a demonstração, acrescentou ele.

Os ladrões chegaram ao Louvre no domingo logo após o museu abrir suas portas e visitantes começarem a circular por seus corredores.

Em oito minutos, fugiram com parte dos tesouros mais valiosos da França que pertenciam à antiga realeza ou governantes imperiais.

Entre os oito itens roubados estavam diademas, colares, brincos e broches adornados com milhares de diamantes e outras pedras preciosas.

O Louvre reabriu na quarta-feira, alguns dias após o que tem sido chamado de o roubo mais chocante da França.

A diretora do museu admitiu na quarta-feira que o Louvre falhou em detectar o grupo cedo o suficiente para parar o furto e que o circuito de câmeras em seu perímetro era fraco e "envelhecido".

"Falhamos com estas joias," disse Laurence des Cars, acrescentando que ninguém estava protegido de "criminosos brutais — nem mesmo o Louvre".

"Tivemos uma falha terrível no Louvre. Eu assumi a responsabilidade por isso," acrescentou ela.

O ministro do Interior, Laurent Nuñez, disse à rádio Europe 1 que tinha "toda confiança" de que os ladrões seriam capturados.

Os promotores disseram que acreditam que os assaltantes agiram sob ordens de uma organização criminosa.

