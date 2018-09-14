Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Emissora é multada por exibir clipe com cenas de 'natureza homossexual'
Turquia

Emissora é multada por exibir clipe com cenas de 'natureza homossexual'

Vídeo da cantora americana Pink mostra dança com pessoas do mesmo sexo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2018 às 11:55

Publicado em 14 de Setembro de 2018 às 11:55

Cena do clipe "Secret", da cantora americana Pink Crédito: REPRODUÇÃO
A emissora turca AS TV foi multada pelo Conselho Supremo de Rádio de Televisão da Turquia pela exibição de um clipe da cantora Pink. Segundo as autoridades, o vídeo mostra cenas de dança erótica de natureza homossexual e foi exibido em horário quando crianças e jovens poderiam assistir e serem influenciados negativamente, informa a agência Reuters.
O clipe considerado impróprio é o da música Secret, que mostra a cantora caminhando pelas ruas de uma cidade com um grupo de pessoas que, em alguns momentos, dançam de maneira sugestiva em frente a uma parede grafitada. As danças são coreografadas por duplas de homens e mulheres, mas também entre pessoas dos mesmo sexo.
A emissora está sediada na cidade de Bursa, no noroeste do país, perto da fronteira com a Bulgária e com a Grécia. A multa foi estipulada em 17 mil liras turcas, cerca de US$ 2,8 mil ou R$ 11,7 mil.
 
Não é a primeira vez que a autoridade que controla os meios de comunicação no país multa emissoras por questões conservadoras, como cenas de beijo e de linguagem adulta. Em março, o conselho se tornou responsável por supervisionar e gerenciar conteúdo on-line no país.
Em janeiro, uma emissora foi multada em cerca de 1 milhão de liras, o equivalente a US$165 mil ou R$ 670 mil, por imagens de meninas entre 7 e 11 anos dançando num show de talentos. O programa foi denunciado por telespectadores por abuso de crianças.
Em outro caso, vários canais de TV foram multados por mostrar um clipe que mostrava cenas íntimas entre uma cantora e um homem. Para as autoridades, o vídeo estava a um passo de um filme erótico.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 05/04/2026
Imagem BBC Brasil
Os 5 países mais seguros para mulheres viajarem sozinhas em 2026 — e quais deles estão na América Latina
Imagem de destaque
Ciclone e frente fria devem trazer chuvas e ventos fortes ao ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados