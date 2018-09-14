Emissora é multada por exibir clipe com cenas de 'natureza homossexual'

Cena do clipe "Secret", da cantora americana Pink Crédito: REPRODUÇÃO

A emissora turca AS TV foi multada pelo Conselho Supremo de Rádio de Televisão da Turquia pela exibição de um clipe da cantora Pink. Segundo as autoridades, o vídeo mostra cenas de dança erótica de natureza homossexual e foi exibido em horário quando crianças e jovens poderiam assistir e serem influenciados negativamente, informa a agência Reuters.

O clipe considerado impróprio é o da música Secret, que mostra a cantora caminhando pelas ruas de uma cidade com um grupo de pessoas que, em alguns momentos, dançam de maneira sugestiva em frente a uma parede grafitada. As danças são coreografadas por duplas de homens e mulheres, mas também entre pessoas dos mesmo sexo.

A emissora está sediada na cidade de Bursa, no noroeste do país, perto da fronteira com a Bulgária e com a Grécia. A multa foi estipulada em 17 mil liras turcas, cerca de US$ 2,8 mil ou R$ 11,7 mil.





Não é a primeira vez que a autoridade que controla os meios de comunicação no país multa emissoras por questões conservadoras, como cenas de beijo e de linguagem adulta. Em março, o conselho se tornou responsável por supervisionar e gerenciar conteúdo on-line no país.

Em janeiro, uma emissora foi multada em cerca de 1 milhão de liras, o equivalente a US$165 mil ou R$ 670 mil, por imagens de meninas entre 7 e 11 anos dançando num show de talentos. O programa foi denunciado por telespectadores por abuso de crianças.