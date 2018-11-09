Em revés para Trump, juiz federal bloqueia construção de oleoduto

Um juiz federal dos Estados Unidos bloqueou nesta quinta-feira (8), a construção do oleoduto Keystone XL, sob a justificativa de que o governo do presidentenão explicou de maneira adequada o motivo que o levou a levantar a proibição do projeto imposta por seu antecessor,, em 2015.

A decisão do juiz de Montana Brian Morris sobre a estrutura, que pretendia unir a província canadense de Alberta às refinarias do Golfo do México, é um revés para Trump e a indústria do petróleo. Ao mesmo tempo, é uma importante vitória para os grupos ambientalistas e de defesa dos indígenas.