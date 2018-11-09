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Explicações

Em revés para Trump, juiz federal bloqueia construção de oleoduto

Justificativa é de que governo do republicano não explicou de maneira adequada o motivo de levantar a proibição do projeto imposta por Barack Obama em 2015

Publicado em 09 de Novembro de 2018 às 10:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2018 às 10:59
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: @realdonaldtrump | Twitter
Um juiz federal dos Estados Unidos bloqueou nesta quinta-feira (8), a construção do oleoduto Keystone XL, sob a justificativa de que o governo do presidente Donald Trump não explicou de maneira adequada o motivo que o levou a levantar a proibição do projeto imposta por seu antecessor, Barack Obama, em 2015.
A decisão do juiz de Montana Brian Morris sobre a estrutura, que pretendia unir a província canadense de Alberta às refinarias do Golfo do México, é um revés para Trump e a indústria do petróleo. Ao mesmo tempo, é uma importante vitória para os grupos ambientalistas e de defesa dos indígenas.
Trump havia autorizado a construção do polêmico oleoduto pouco depois de sua chegada à Casa Branca, alegando que permitiria a criação de empregos e estimularia o desenvolvimento da infraestrutura.
O governo Trump então anulou a decisão de Obama, que havia negado a permissão da construção do oleoduto por razões ambientais.
O bloqueio determinado pelo juiz Morris é temporário e requer que o governo avalie com mais profundidade como o projeto afetará o meio ambiente, os recursos naturais e a fauna.

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