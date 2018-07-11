Em reunião da Otan, Trump diz que Alemanha é 'prisioneira' da Rússia

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump Crédito: Reprodução

Os primeiros momentos da cúpula da Otan foram tensos, como já se espera que o encontro seria. O presidente americano, Donald Trump, acusou a Alemanha de ser "prisioneira" da Rússia, sobretudo pelo consumo de gás, nesta quarta-feira em meio à reunião de lideranças ocidentais em Bruxelas para um a cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), onde o republicano quer que os europeus contribuam com mais dinheiro para a defesa dos países da aliança militar, reduzindo o fardo sob as costas dos Estados Unidos.

Em um pronunciamento público surpreendente, Trump disparou contra o parceiro da Otan. Ele disse ao secretário-geral da aliança, Jens Stoltenberg, que a Alemanha está errada em apoia um novo gasoduto de US$ 11 bilhões no Mar Báltico para importar gás russo enquanto se mantém devagar no cumprimento de metas de contribuição para o gasto da Otan com defesa, que tem o objetivo de proteger a Europa da Rússia.

 Espera-se que nós nos protejamos contra a Rússia, e a Alemanha vai lá e paga bilhões e bilhões de dólares por ano à Rússia  criticou Trump diante da imprensa em um encontro pré-cúpula na residência do embaixador americano na Bélgica.  Falamos de bilhões e bilhões de dólares sendo pagos ao país contra o qual supostamente deveríamos nos proteger.

A chanceler alemã, Angela Merkel, que tem encontro particular agendado com Trump às 15h15 (10h15, horário de Brasília) desta quarta-feira, deu seu aval ao gasoduto Nord Stream 2 para importar mais gás, apesar de críticas de outros governos da União Europeia. No entanto, Berlim insiste que é um projeto comercial financiado privadamente sem nenhuma injeção de dinheiro público. Trump disse:

 Se você olhar, a Alemanha é prisioneira da Rússia. Eles aboliram suas usinas de carvão e nucleares, e estão recebendo muito do petróleo e do gás da Rússia. Acho que é algo que a Otan precisa observar.

Os comentários de Trump parecem ser exagerados sobre a dependência alemã da matéria-prima energética russa e implica que o governo alemão está financiado o gasoduto, que faz parte de um empreendimento comercial. Ele chegou a dizer que a "Alemanha é totalmente controlada pela Rússia porque obtém 60% a 70% de sua energia da Rússia e do novo gasoduto. No entanto, de acordo com dados alemães, apenas cerca de 20% das importações de petróleo e gás vêm da Rússia.

Com a tensão elevada entre os 29 membros da Otan devido a exigências de Trump por mais contribuições para amenizar a carga sobre os EUA e a posturas nacionalistas que fizeram disputas comerciais ameaçar o crescimento econômico na Europa, a declaração de Trump intensifica as preocupações entre os aliados a em torno do papel dos EUA em manter a paz que reina no grupo desde a Segunda Guerra Mundial.

Após a cúpula de dois dias em Bruxelas, Trump vai se reunir com o presidente russo, Vladimir Putin, em Helsinque na segunda-feira.

ALFINETADA A TRUMP: 'MANTER COMUNICAÇÃO'

A ministra da Defesa alemã, Ursula von der Leyen, rebateu as críticas de Trump, e disparou uma indireta ao presidente americano:

 Temos muitas questões com a Rússia, sem dúvida  disse ela à imprensa.  Por outro lado, é preciso manter a linha de comunicação entre países ou alianças e oponentes sem a menor dúvida.

Mais tarde, Stoltenberg disse aos repórters que Trump usou uma "linguagem muito direta", mas que todos os aliados da Otan concordaram que o custo do gasto de defesa deve ser compartilhado e que, no último ano, foi registrado o maior aumento nas despesas em defesa nos últimos anos.

 Apesar de discordâncias, espero que concordemos no fundamento de que somos mais fortes juntos do que separados  sustentou o secretário-geral.

'DEPENDÊNCIA' DA RÚSSIA

Trump disse que o fechamento de usinas de carvão e nucleares da Alemanha por motivos ambientais aumentou a dependência do país, como aconteceu com vários outros na Europa, ao gás da Rússia:

 Estamos protegendo a Alemanha, estamos protegendo a França, estamos protegendo todos esses países. E aí vários deles vão lá e fazem um acordo para um gasoduto com a Rússia no qual pagam bilhões e bilhões de dólares aos cofres da Rússia... Acho isso muito inadequaado.

Trump renovou seu pedido a outros aliados da Otan, incluindo a Alemanha, para agir e contribuir mais com a aliança ocidental após anos em que os americanos, disse ele, suportaram uma fatia "injusta" do gasto militar: