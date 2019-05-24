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Reino Unido

Em meio a impasse do brexit, Theresa May anuncia renúncia

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, anunciou na manhã desta sexta (24) que deixará a liderança do Partido Conservador no dia 7 de junho

Publicado em 

24 mai 2019 às 10:34

Publicado em 24 de Maio de 2019 às 10:34

O Parlamento do Reino Unido votará o acordo negociado entre o governo da primeira-ministra, Theresa May, e a União Europeia (UE) sobre a saída do país do bloco político e econômico Crédito: Reprodução Instagram
A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, anunciou na manhã desta sexta (24) que deixará a liderança do Partido Conservador no dia 7 de junho, abrindo caminho para uma troca no comando do país nos próximos meses.
Em pronunciamento na sede do governo, em Londres, ela disse lamentar não ter conseguido finalizar o processo da saída britânico da União Europeia, o brexit, e afirmou ter sido uma honra ser a segunda mulher a ocupar o posto de chefe de governo, "mas não a última".
May assumiu o posto em julho de 2016, depois da renúncia de David Cameron, fragilizado pelo resultado surpreendente do plebiscito sobre o brexit, um mês antes.
Depois de um ano e meio de negociações, ela conseguiu, no fim de 2018, fechar um acordo com a UE para o desligamento do Reino Unido do consórcio europeu, mas ele foi rejeitado três vezes pelo Parlamento em Londres.
No processo, ela resistiu a duas moções de desconfiança, uma delas submetida por seus próprios colegas de partido. 
Mas a pressão para sua saída voltou a subir no começo desta semana, quando ela apresentou um plano "retocado" para tentar convencer os deputados a endossar o "divórcio" do bloco europeu.
A nova proposta abria a possibilidade de uma segunda consulta popular sobre o brexit --o Legislativo teria a prerrogativa de definir se ela de fato aconteceria.
O aceno enfureceu os correligionários de May. Até seus ministros a repreenderam, dizendo que o item não havia sido acordado em reunião do gabinete. 
A corrida para sucedê-la no comando do Partido Conservador (e, por extensão, do país) deve durar entre seis e oito semanas. 
O ex-prefeito de Londres Boris Johnson, defensor de um brexit duro, talvez até sem acordo com a UE, é dado como favorito.

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