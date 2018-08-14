Em meio à crise venezuelana, casos de pirataria crescem 163% no Caribe

Pescadores a bordo do Asheena achavam que barco que se aproximava estava com problemas, mas eram piratas que os roubaram Crédito: Reprodução/Pixabay

Séculos depois de os canhões do Barba Negra silenciarem e as bandeiras dos piratas sumirem dos portos do Caribe, a região enfrenta uma nova era, menos romantizada, de pirataria. São os reflexos da crise econômica e também política na Venezuela, que leva criminalidade a alguns de seus vizinhos. Os alvos vão de iates a navios pesqueiros.

A tripulação do Asheena navegava em abril sob a luz do sol no azul cobalto do mar caribenho, quando um barco apareceu no horizonte. Estávamos em busca do nosso peixe vermelho como de hábito, achei que eles estavam pescando também, disse Jimmy Lalla, de 36 anos, membro do grupo que pescava nas águas de Trinidad.

O outro barco continuava se aproximando. Eles estão precisando de ajuda?, foi o que Lalla pensou quando o barco se emparelhou com sua piroga. Um homem saltou a bordo, gritando em espanhol e empunhando uma pistola. Então entendemos. Eles eram piratas.

Com frequência, dizem observadores, os atos criminosos parecem ter a cumplicidade ou o envolvimento direto de autoridades corruptas, particularmente nas costas da Venezuela.

É o caos, o salve-se quem puder ao longo da costa venezuelana disse Jeremy McDermott, codiretor da Insight Crime, que estuda o crime organizado na América Latina e no Caribe.

Faltam dados mais amplos sobre a pirataria no Caribe e América Latina. Mas um estudo realizado pela organização Oceans Beyond Piracy registrou 71 incidentes importantes na região em 2017  incluindo roubos de navios mercantes e ataques a iates  um aumento de 163% dos casos em relação a 2016. E a grande maioria ocorreu em águas caribenhas.

Em abril, homens usando máscaras subiram a bordo de quatro barcos de pesca das Guianas a quase 50 quilômetros da costa do país sul-americano. Os membros das tripulações, segundo sobreviventes, foram embebidos em óleo quente, esquartejados e lançados ao mar, e os barcos roubados. Das 20 vítimas, 5 sobreviveram.

Eles disseram que iam tomar o barco e todo mundo devia saltar no mar, disse o sobrevivente Deonarine Goberdhan, de 47 anos. Tentei manter minha cabeça fora dágua para respirar. Bebi muita água. Olhei para as estrelas e a lua, e rezei, disse.

Há relatos de pirataria nos últimos 18 meses perto de Honduras, Nicarágua, Haiti e Santa Lucia. Mas em nenhum lugar esse aumento é mais notório do que nas costas da Venezuela, afirmam analistas.

A crise econômica venezuelana desencadeou uma inflação que em 2018 deve chegar a 1.000.000%, segundo o FMI, provocando uma escassez de alimento e remédios. A desnutrição é generalizada, as doenças não têm controle e as redes de água e energia estão deficientes. Policiais e soldados estão abandonando seus postos à medida que o salário perde seu valor.

As condições de vida estão levando alguns venezuelanos a ações desesperadas. Um funcionário portuário venezuelano disse que a Guarda Costeira tem abordado navios ancorados, exigindo dinheiro e comida. Os navios comerciais ancoram cada vez mais distante, e desligam motores e luzes para não serem vistos à noite.

Índios Warao refugiados da Venezuela exibe cartaz em busca de trabalho e ajuda em rua de Belém, eles se espalham pela cidade vivendo em situação de risco, cerca de 300 índios vivem em Belém. Crédito: AP Foto/RAIMUNDO PACCÓ

Em julho, um navio da companhia local Conferry, que presta serviços de transporte para ilhas venezuelanas vizinhas, foi atacado por três homens com facas e armas. Quatro membros da tripulação ficaram amarrados por horas e toda comida e aparelhos eletrônicos foram roubados. Em janeiro, em Puerto La Cruz, sete ladrões subiram a bordo de um navio-tanque ancorado. Amarraram o oficial de guarda e roubaram suas provisões. Incidentes similares foram reportados desde então, segundo a Commercial Crime Services.

Trinidad e Tobago, com 1,4 milhão de habitantes, que fica ao alcance da vista da costa venezuelana, vem se preocupando há bastante tempo com o crime emanando do país vizinho. Cinco pescadores de Trinidad, no porto de Cedros, disseram ter presenciado um aumento de barcos venezuelanos nos últimos meses traficando armas militares, drogas, mulheres e animais exóticos.

Às vezes esses venezuelanos procuram trocar armas e animais por comida, disse um pescador. Outro disse ter sido mantido preso durante horas em janeiro por piratas que falavam em espanhol e seu irmão foi obrigado a pagar a eles um resgate de US$ 500.

Para os que vivem da pesca nas águas quentes do Caribe, a pirataria é uma nova fonte de medo. Hoje os moradores pescam mais perto da costa e às vezes à noite para diminuir o risco de ataques.