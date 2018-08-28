Em instalação, público pode 'pular' na cara de Trump

Obra de arte 'Jump Trump' Crédito: Divulgação

A dupla de artistas Erik Kessels (Holanda) e Thomas Mailaender (França) vai oferecer a algumas dezenas de pessoas a possibilidade catártica de se vingar do homem mais poderoso da Terra.

Composta de um trampolim e um colchonete de 40 m² estampado com um retrato do presidente americano, Donald Trump, a instalação fotográfica Jump Trump é uma das atrações do GetxoPhoto, festival internacional de imagem que se realizará de 5 a 30 de setembro em Getxo, perto de Bilbao, no País Basco. A obra interativa estará lá de 6 a 9 de setembro.

Em sua 12ª edição, o evento tem como tema conflitos, pós-conflitos e a reconstrução do diálogo em tempos de confronto. Participam 23 fotógrafos ou coletivos, entre eles o belga Anton Kusters, com a instalação The blue skies project. Na obra, ele revisita a memória do Holocausto através de 1.078 polaroides, representando o céu azul de cada um dos campos de concentração que existiram na Europa.