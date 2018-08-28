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"Jump Trump"

Em instalação, público pode 'pular' na cara de Trump

Dupla de artistas vai levar obra 'Jump Trump' para festival no País Basco

Publicado em 28 de Agosto de 2018 às 12:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2018 às 12:16
Obra de arte 'Jump Trump' Crédito: Divulgação
A dupla de artistas Erik Kessels (Holanda) e Thomas Mailaender (França) vai oferecer a algumas dezenas de pessoas a possibilidade catártica de se vingar do homem mais poderoso da Terra.
> Guerra nas estrelas? Trump anuncia criação de força militar espacial
Composta de um trampolim e um colchonete de 40 m² estampado com um retrato do presidente americano, Donald Trump, a instalação fotográfica Jump Trump é uma das atrações do GetxoPhoto, festival internacional de imagem que se realizará de 5 a 30 de setembro em Getxo, perto de Bilbao, no País Basco. A obra interativa estará lá de 6 a 9 de setembro.
> Steven Tyler pede que Trump não use músicas do Aerosmith em eventos
Em sua 12ª edição, o evento tem como tema conflitos, pós-conflitos e a reconstrução do diálogo em tempos de confronto. Participam 23 fotógrafos ou coletivos, entre eles o belga Anton Kusters, com a instalação The blue skies project. Na obra, ele revisita a memória do Holocausto através de 1.078 polaroides, representando o céu azul de cada um dos campos de concentração que existiram na Europa.
 

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