Em Hong Kong, milhares se concentram para protesto Crédito: Kin Cheung/ASSOCIATED PRESS

Milhares de pessoas se reuniam neste sábado em um parque no centro de Hong Kong, entoando cantos e slogans para marcar o quinto aniversário dos chamados protestos de guarda-chuva, que pediram reformas democráticas no território semiautônomo da China.

A polícia, que aprovou o evento neste sábado no Parque Tamar da Frente Civil pelos Direitos Humanos, reforçou a segurança com barreiras para bloquear o acesso a escritórios do governo e ao prédio do Conselho Legislativo, que foi invadido por manifestantes em julho.