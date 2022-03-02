Em discurso sobre Estado da União, Biden chama Putin de ditador

WASHINGTON, EUA - O presidente dos - O presidente dos Estados Unidos , Joe Biden, destacou a guerra na Ucrânia em seu primeiro discurso do Estado da União, na noite desta terça-feira (1º), em Washington. Ele elogiou a resistência do povo ucraniano e do presidente do país, Volodimir Zelenski. O líder norte-americano chamou o presidente russo de “ditador”.

"Ao longo da nossa história, aprendemos essa lição: quando ditadores não pagam um preço por sua agressão, causam mais caos. Eles seguem avançando. E os custos e ameaças para a América e o mundo continuam subindo. É por isso que a Otan foi criada, para assegurar paz e estabilidade na Europa depois da Segunda Guerra. Isso importa. A diplomacia americana importa", disse.

.@POTUS announces his Unity Agenda: “Four big things we can get done together.” pic.twitter.com/P1OSN9WCa2 — The White House (@WhiteHouse) March 2, 2022

Biden destacou a resposta unificada dos países do Ocidente contra a Rússia como um exemplo de que a aliança entre EUA e Europa segue forte. E disse que, caso essa reação não tivesse acontecido, haveria um risco grande de as tropas de Putin atacarem outros países.

Joe Biden em discurso sobre Estado da União Crédito: Twitter / @POTUS

A medida, que se soma a outras sanções já anunciadas pelo democrata desde o início da ação militar de Moscou no Leste Europeu, é similar a outras definidas pela União Europeia e pelo Canadá nos últimos dias.

Ao anunciar que o espaço aéreo dos EUA será fechado para aviões russos, Biden fez novos ataques ao presidente russo. "A guerra de Putin foi premeditada e não provocada. Ele rejeita esforços de diplomacia. Pensou que o Ocidente e a Otan não responderiam. E pensou que poderia nos dividir aqui em casa. Putin estava errado. Estamos prontos."

O presidente chegou para o evento, no plenário da Câmara, ao lado da deputada Victoria Spartz, republicana eleita por Indiana e de origem ucraniana.

As medidas contra a Rússia, de modo geral, têm apoio bipartidário no Congresso dos EUA. Biden ainda deve falar sobre economia, mudanças climáticas e outros temas nacionais.

O discurso do Estado da União é uma tradição do país. Uma vez ao ano, o presidente fala perante o Congresso sobre prioridades do mandato e o andamento do governo e do país. Este é o primeiro discurso do tipo feito por Biden. Em 2021 ele falou ao Congresso cerca de cem dias após tomar posse, mas em casos assim a fala não é chamada de discurso do Estado da União --pois em tese o novo líder ainda não teria tido tempo de se inteirar por completo sobre qual é o estado das coisas no governo.