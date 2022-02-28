Rússia ameaça europeus que fornecerem armas e combustíveis à Ucrânia

Em uma declaração publicada nesta segunda-feira (28), o Ministério das Relações Exteriores da Rússia ameaçou retaliar países europeus que enviarem armas, equipamentos militares e combustíveis para as Forças Armadas da Ucrânia, como forma de auxiliar na resistência à invasão ordenada por Vladimir Putin.

Segundo a rede de TV americana CNN, a chancelaria russa afirma que cidadãos e organizações da União Europeia "não podem deixar de compreender o nível de perigo" de fornecer esse tipo de auxílio aos ucranianos.

Veículos são parados em um bloqueio colocado por militares da defesa civil em uma estrada que leva ao centro de Kiev, na Ucrânia Crédito: Emilio Morenatti | AP | Estão Conteúdo

"Cidadãos e organizações da União Europeia envolvidas em fornecer armas letais, combustíveis e lubrificantes para as Forças Armadas da Ucrânia serão responsáveis por todas as consequências de suas ações no contexto da operação militar especial em curso. Eles não podem deixar de compreender o nível de perigo das consequências", alertou o documento.

Países europeus anunciaram o envio de armamento e outros recursos para a Ucrânia em resposta à invasão russa. Ontem, o chefe de política externa da União Europeia, Josep Borrell, anunciou o envio de caças para a Força Aérea ucraniana.

Maior economia do continente, a Alemanha anunciou o envio de mil armas antitanque, 500 mísseis e 400 RPGs — granadas impulsionadas por foguete — para ajudar as forças ucranianas. Já a República Tcheca enviará metralhadoras, rifles de precisão e pistolas para os militares ucranianos. A Noruega, por sua vez, ofereceu 2 mil armas antitanque, além de equipamentos como capacetes e coletes à prova de balas.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou a liberação de US$ 350 milhões em armamento para a Ucrânia.

ATAQUES À UNIÃO EUROPEIA

De acordo com a rede CNN, a Rússia ainda afirma no comunicado que a União Europeia "não esconde mais o objetivo" de afetar diretamente a população russa com suas sanções.

"Eles pretendem causar o maior dano possível à Rússia, atingir nossos pontos fracos, e destruir gravemente nossa economia, além de suprimir nosso crescimento econômico".

Apesar disso, afirma o comunicado do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, o objetivo não será alcançado. A pasta garante que o país "continuará garantindo a realização de seus interesses nacionais vitais sem se importar com sanções ou ameaças".