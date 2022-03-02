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Tensão na Europa

Itamaraty abre postos para ajudar brasileiros a deixar a Ucrânia

Postos de ajuda ficam na cidade de Lviv, perto da fronteira com a Polônia e em Chisinau, capital da Moldávia
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

02 mar 2022 às 10:49

Publicado em 02 de Março de 2022 às 10:49

Itamaraty anunciou a abertura de dois postos de atendimento consular para “aperfeiçoar os mecanismos emergenciais de assistência aos cidadãos brasileiros que buscam deixar a Ucrânia”. Os locais vão auxiliar na emissão de documentos de viagem e na “retirada, ordenada e segura”, de brasileiros do território ucraniano.
Um dos postos fica na cidade de Lviv, perto da fronteira com a Polônia, país para onde os brasileiros, em grande parte, estão se dirigindo. O outro fica em Chisinau, capital da Moldávia. Essa base vai facilitar a assistência a brasileiros que buscam sair da Ucrânia pela Romênia, em razão do conflito com a Rússia.
UKR - RÚSSIA/UCRÂNIA/ATAQUE - INTERNACIONAL -A Rússia lançou um amplo ataque à Ucrânia hoje, atingindo cidades e bases com ataques aéreos ou bombardeios, como civis empilhados em trens e carros para fugir.
Pessoas à espera de um trem com destino a Kiev caminham para uma plataforma em Kramatorsk, na região de Donetsk, leste da Ucrânia. Crédito: Vadim Ghirda/Associated press/Estadão conteúdo

CASOS DE EMERGÊNCIA

“Por força da deterioração da situação de segurança em Kiev, embaixadas de vários outros países têm igualmente estabelecido missões de apoio fora da capital da Ucrânia, sobretudo em Lviv”, disse o Itamaraty, em nota emitida na noite de ontem (1º).
“Em casos de emergência, o plantão consular brasileiro pode ser contatado pelo número de telefone +55 61 98260-0610”, acrescentou. A embaixada em Kiev, na Ucrânia, lembrou o Ministério das Relações Exteriores, continua transmitindo orientações por meio de mensagens no site, na página no Facebook e por um grupo no Telegram.

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