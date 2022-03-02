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Durante discurso

Biden anuncia fechamento do espaço aéreo dos EUA para voos da Rússia

Presidente chama Putin de ditador isolado, busca defender gestão na economia e pressiona Congresso por suas pautas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 mar 2022 às 05:45

Publicado em 02 de Março de 2022 às 05:45

Biden anuncia fechamento do espaço aéreo para aviões da Rússia em discurso do Estado da União
Biden anuncia fechamento do espaço aéreo para aviões da Rússia em discurso do Estado da União Crédito: Reprodução/Twitter
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, destacou a guerra na Ucrânia em seu primeiro discurso do Estado da União, na noite desta terça-feira (1º), em Washington. Logo no começo do discurso, ele anunciou mais uma punição à Rússia: um veto a que aviões do país de Vladimir Putin sobrevoem o espaço aéreo americano.
A medida, que se soma a outras sanções já anunciadas pelo democrata desde o início da ação militar de Moscou no Leste Europeu, é similar a outras definidas pela União Europeia e pelo Canadá nos últimos dias.
Biden começou o discurso falando sobre a guerra na Ucrânia. Ele elogiou a resistência do povo ucraniano e do presidente do país, Volodimir Zelenski. E destacou a resposta unificada dos países do Ocidente contra a Rússia como um exemplo de que a aliança entre EUA e Europa segue forte. E disse que, caso essa reação não tivesse acontecido, haveria um risco grande de as tropas de Putin atacarem outros países.
"Ao longo da nossa história, aprendemos essa lição: quando ditadores não pagam um preço por sua agressão, causam mais caos. Eles seguem avançando. E os custos e ameaças para a América e o mundo continuam subindo. É por isso que a Otan foi criada, para assegurar paz e estabilidade na Europa depois da Segunda Guerra. Isso importa. A diplomacia americana importa", disse.
Ao anunciar que o espaço aéreo dos EUA será fechado para aviões russos, Biden fez novos ataques ao presidente russo. "A guerra de Putin foi premeditada e não provocada. Ele rejeita esforços de diplomacia. Pensou que o Ocidente e a Otan não responderiam. E pensou que poderia nos dividir aqui em casa. Putin estava errado. Estamos prontos."
O presidente chegou para o evento, no plenário da Câmara, ao lado da deputada Victoria Spartz, republicana eleita por Indiana e de origem ucraniana.
As medidas contra a Rússia, de modo geral, têm apoio bipartidário no Congresso dos EUA. Biden ainda deve falar sobre economia, mudanças climáticas e outros temas nacionais.
O discurso do Estado da União é uma tradição do país. Uma vez ao ano, o presidente fala perante o Congresso sobre prioridades do mandato e o andamento do governo e do país. Este é o primeiro discurso do tipo feito por Biden. Em 2021 ele falou ao Congresso cerca de cem dias após tomar posse, mas em casos assim a fala não é chamada de discurso do Estado da União --pois em tese o novo líder ainda não teria tido tempo de se inteirar por completo sobre qual é o estado das coisas no governo.
Um dos princípios fundadores dos EUA é que a parceria entre os estados que formam o país seja aperfeiçoada continuamente. Na prática, no entanto, a polarização continua. Como um sinal disso, o Congresso recebeu proteção extra, como a instalação de uma cerca temporária ao seu redor. Havia risco de protestos nesta semana contra o governo que, até o começo do discurso não tinham se concretizado.

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