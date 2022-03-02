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Guerra

Federação confirma morte de dois jogadores na invasão da Rússia na Ucrânia

Vitalii Spapylo, do Karpaty, e Dmytro Martynek, do FC Hostomel, foram mortos no confronto
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 mar 2022 às 05:54

Publicado em 02 de Março de 2022 às 05:54

Vitalii Spapylo, do Karpaty, e Dmytro Martynek, do FC Hostomel, foram mortos no confronto
Vitalii Spapylo, do Karpaty, e Dmytro Martynek, do FC Hostomel, foram mortos no confronto Crédito: Montagem/Twitter
As primeiras mortes no futebol causadas pela invasão da Rússia na Ucrânia foram relatadas nesta segunda-feira. Vitalii Sapylo, de 21 anos, e Dmytro Martynek, de 25, foram mortos no conflito enquanto serviam o exército ucraniano. Ambos defendiam equipes das ligas inferiores do país.
A informação foi confirmada, via redes sociais, em um anúncio da Fifpro (Federação Internacional de Futebolistas Profissionais). "Nossos pensamentos estão com as famílias, amigos e colegas de equipe dos jovens jogadores de futebol ucranianos Vitallii Sapylo (21 anos) e Dmytro Martynenko (25 anos), as duas primeiras derrotas do futebol nesta guerra. Que ambos descansem em paz", escreveu a entidade.
De acordo com o jornal Sky Sports, Sapylo, que era jogador do Karpaty, foi morto em uma batalha nas redondezas de Kiev.
Atacante do FC Hostomel, Martynenko, foi o melhor jogador e o artilheiro da temporada passada da segunda divisão. Ele e sua mãe acabaram mortos após uma bomba atingir a casa da família. A irmã de sete anos do atleta ficou gravemente ferida. E seu pai sobreviveu ao bombardeio.

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