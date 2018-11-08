Eleições nos EUA marcadas por alto engajamento e recorde de eleitas

De Las Vegas, Nevada

Centro esportivo transformado em local de votação no condado de Clark, Nevada (EUA). Shoppings e estacionamentos costumam ser usados também, por conta do fluxo grande de pessoas. Crédito: Vinícius Valfré

O comparecimento dos eleitores para votar nas eleições de meio de mandato dos Estados Unidos presencialmente ou não  deve ser uma das principais marcas da disputa legislativa de 2018, realizada na terça-feira (06). Números ainda não totalmente consolidados apontam 114 milhões de votos. Na eleição equivalente de 2014 foram cerca de 83 milhões. Em 2010, 91 milhões.

O número se aproxima dos 138 milhões da eleição de Donald Trump, em 2016. Tradicionalmente, a corrida presidencial envolve mais os eleitores americanos, que não são obrigados a votar.

Uma das explicações de analistas para a participação considerada alta é a polarização que marcou a disputa. Desde que Trump venceu a eleição à Casa Branca, em 2016, acentuou-se uma divisão política e cultural no país.

No condado de Clark, no Estado de Nevada, cerca de 1 milhão de eleitores estavam registrados para votar. Compareceram cerca de 59% deles. Segundos as autoridades locais, é o maior engajamento da história para uma eleição legislativa.

Joe P. Gloria, chefe do Clark County Registrar of Voters, o departamento responsável por realizar as eleições no condado Crédito: Vinícius Valfré

"Houve também bastante interesse por parte dos eleitores mais jovens. Também houve alta participação na eleição antecipada (os americanos podem votar antes do dia da eleição). E isso é muito positivo. Estamos felizes que os eleitores saíram para votar", afirmou Joe P. Gloria, chefe do Clark County Registrar of Voters, o departamento responsável por realizar as eleições no condado.

Na apuração, todos os dados são transportados de carro para um único lugar, para que sejam contados pelos funcionários do condado. O primeiro carro com os votos chegou às 20h19 de terça-feira (horário local), uma hora e 19 minutos após o fechamento das urnas.

Mesmo assim, os votos só puderam ser divulgados depois que todos os eleitores do Estado de Nevada que aguardavam para votar nas filas tivessem passado pela urna.

DESTAQUES DA ELEIÇÃO

Além da vitória do Partido Democrata na Câmara dos Representantes e da manutenção da maioria republicana no Senado, outros resultados tornaram esta disputa de novembro histórica.

Pela primeira vez, o Congresso americano terá mais de 100 mulheres. O número foi uma consequência do também histórico número de mulheres que disputaram cargos na Câmara e no Senado, 257.

Entre elas, a primeira mulher muçulmana; a mulher mais jovem da história do Congresso, de 27 anos; a primeira congressista negra de Massachusetts; duas latinas eleitas congressistas pelo Texas; a primeira mãe homossexual do Congresso, eleita em Minnesotta.

Além disso, foi eleito o primeiro governador declaradamente gay, do Colorado.

FRUSTRAÇÃO

Democratas esperavam que a eleição marcasse uma clara insatisfação do eleitorado com Trump, mas não foi o que ocorreu. O presidente, que participou ativamente da campanha, ampliou a maioria no Senado de 51 a 49 para 53 a 47.

Na Câmara, onde havia expectativa de "tsunami" democrata, os estragos também não foram significativos. Os democratas precisam de 23 cadeiras para conseguir maioria simples. Devem chegar a no máximo 34.