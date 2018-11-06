Eleições nos EUA: Brasileiros dizem votar a favor de Trump em Nevada

De Nevada, EUA

Nelson Sardelli, 84, é um artista conhecido pela comunidade brasileira em Nevada Crédito: Reprodução/Facebook

Entre os eleitores que vão às urnas nesta terça-feira (06) nos Estados Unidos para as eleições legislativas há brasileiros que vivem no país e também são cidadãos americanos. A participação de estrangeiros é comum e incentivada no processo. Há distritos que disponibilizam a documentação para a votação em diversos idiomas.

Em Nevada, o Gazeta Online encontrou dois brasileiros que já vivem há anos nos Estados Unidos e que fazem questão de participar do processo eleitoral norte-americano. Ambos são apoiadores do presidente Donald Trump e vão ajudá-lo na luta pela manutenção de maiorias republicanas na Câmara dos Representantes e no Senado.

Nesta terça, estão em disputa todos os 435 cargos na Câmara, 35 dos 100 do Senado, 36 governos estaduais, além de Assembleias Legislativas, Senados estaduais e outros cargos escolhidos por votação popular.

ELEITORES

Nelson Sardelli, 84, é um artista conhecido pela comunidade brasileira em Nevada. Ele vive nos Estados Unidos há mais de 50 anos e, no período, acompanhou diversos presidentes. Até John Kennedy (1961 - 1963), Sardelli conta que votava com os democratas, mas abriu mão de continuar ao descobrir que eles "se tornaram comunistas".

Apoiador de Trump, Sardelli defende que os estrangeiros no exterior devem ser "parte da solução, e não do problema". "Quem entende a situação vê que ele melhorou tudo, cortou taxas. É uma eleição local, mas essas coisas fazem parte", afirmou o brasileiro, que admitiu escolher os candidatos conforme os desejos do presidente, para tentar manter uma das casas legislativas.

Ele já votou por correio. Nos Estados Unidos, existe a "votação antecipada". O eleitor vai até o local adequado e deposita o voto. "Eu diria que a comunidade brasileira para Nevada é quase toda a favor de Trump", completa.

Solange da Silva, 62, vive nos Estados Unidos há 18 anos e trabalha como organizadora de uma casa. Acredita que Trump representou uma mão pesada contra a bandidagem. Ela é contrária à imigração de imigrantes locais.

"Trump não é político, não tem maneiras finas de falar, mas, na minha opinião, vai ser o melhor presidente da História. Ele trabalha feito um louco, só quer o bem do país. Na minha opinião, se não fosse ele, isso aqui poderia virar uma bagunça", disse a eleitora.

Solange faz questão de votar porque assim se sente mais norte-americana e mais patriota. Além disso, ela confirma uma tendência dessa eleição legislativa, que é a de escolher os candidatos locais levando em conta as questões nacionais sobre enfraquecimento ou fortalecimento do presidente.

"Essa coisa é de agora. Antes, votava no governador que era gente boa, no outro candidato que era bom. Agora, está muito claro que é Trump o centro da eleição. Vou votar nos republicanos", afirmou.