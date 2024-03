Eleições EUA: Biden diz que volta de Trump levaria a 'caos, divisão e escuridão'

Eleição para presidência dos Estados Unidos deve repetir embate de 2020, indicam os resultados das primárias

Sem disputas competitivas dentro do Partido Democrata, Biden tem vencido as primárias por ampla margem e avança para ter a nomeação confirmada, apesar dos votos em protesto, contra o apoio americano a Israel que trava uma guerra contra terroristas do Hamas na Faixa de Gaza.