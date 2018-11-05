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Eleições nos EUA

Eleição em Los Angeles tem voto em várias línguas e votação analógica

Nesta terça-feira, americanos vão às urnas para renovar parte do Congresso. Nas seções eleitorais, mesários estão aptos a atender eleitores em até 13 idiomas

Publicado em 05 de Novembro de 2018 às 19:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2018 às 19:56
De Los Angeles, Califórnia
Uma das diferenças mais evidentes entre eleições no Brasil e nos Estados Unidos está no sistema de votação e contagem dos votos. Enquanto o processo brasileiro é informatizado e o resultado é conhecido poucas horas após o fechamento das urnas, o esquema norte-americano não é tão ágil.
Eleitor marca cartão de votação com furos e depois deposita o voto na urna Crédito: Vinícius Valfré
Nos Estados Unidos, o sistema eleitoral também não é uniforme, de forma que os equipamentos usados em uma parte do país não são os mesmos adotados em outra  o que costuma ser destacado como uma barreira de segurança, já que um ataque só seria capaz de influenciar o resultado se vencesse muitos processos distintos.
"Ter sistemas localizados garante que possamos ter uma contabilidade e uma possibilidade de verificação em nível local. E em um condado com 5 milhões de eleitores registrados tem necessidades diferentes de algum que tenha muito menos do que isso", afirmou Dean Logan, o responsável pelo departamento que, entre outras coisas, realiza as eleições no condado de Los Angeles.
No condado de Los Angeles, a votação é basicamente analógica. As cabines de votação fornecem nada a mais do que um equipamento para perfurar as cédulas nos respectivos espaços de cada candidato. O documento vira uma espécie de gabarito e, em seguida, é depositado em urna. Outro equipamento eletrônico é usado para a contagem.
VEJA COMO É A VOTAÇÃO
O condado está desenvolvendo uma urna eletrônica que deverá ser usada a partir de 2020. O equipamento é basicamente um tablet que recebe os votos dos eleitores. A apuração, porém, não é gerada automaticamente. Uma outra máquina recebe as cédulas que são impressas e inicia a leitura dos QR Codes de cada voto.
VEJA O PROTÓTIPO
Também é bem popular entre os norte-americanos a votação por correio. Os eleitores recebem as "cédulas" e as devolvem preenchidas.
Outra marca da eleição americana é que o dia para o qual ela é marcada significa apenas um "deadline", uma data limite para os eleitores. Isso porque eles podem votar antecipadamente, dependendo do Estado de residência. Há, inclusive, divulgação de resultados parciais das votações antecipadas, em alguns casos.
Além de tudo isso, ninguém é obrigado a votar. Para escolher candidatos, os interessados precisam se registrar. O prazo de registro também varia de Estado para Estado. Em algumas regiões, mesmo que não se registra no prazo correto pode fazer no dia da eleição. Também são variados os horários e os dias de votação.
Esta terça-feira (06) é a data final para as eleições de meio de mandato dos Estados Unidos. Os eleitores vão eleger, entre outros, os 435 membros da Casa dos Representantes  equivalente à Câmara dos Deputados do Brasil  e 35 dos 100 senadores.
* O repórter viajou a convite do governo dos Estados Unidos

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