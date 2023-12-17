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BBC News

Elefante quebra janela de carro em busca de comida no Sri Lanka

O incidente aconteceu no Parque Nacional Yala, no Sri Lanka
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

17 dez 2023 às 13:54

Publicado em 17 de Dezembro de 2023 às 13:54

Vídeo mostra momento em que elefante quebra janela de carro e assusta família de férias. Incidente aconteceu no Parque Nacional Yala, no Sri Lanka. Ninguém ficou ferido.

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