Elefante quebra janela de carro em busca de comida no Sri Lanka

Vídeo mostra momento em que elefante quebra janela de carro e assusta família de férias. Incidente aconteceu no Parque Nacional Yala, no Sri Lanka. Ninguém ficou ferido.
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