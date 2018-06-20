Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  Elefante de Michael Jackson foge de recinto em zoológico
Vivia em Neverland

Elefante de Michael Jackson foge de recinto em zoológico

Animal vivia com o rei do pop no rancho Neverland antes de ser levado para o local

Publicado em 20 de Junho de 2018 às 10:40

Redação de A Gazeta

Ali é um elefante adulto que vive no zoológico desde 1997 Crédito: Pixabay
Um elefante macho fugiu de seu recinto do Jacksonville Zoo and Gardens, na Flórida, nos Estados Unidos, e ficou 20 minutos solto no último domingo, 17. O animal vivia no rancho de Michael Jackson antes de ir para o zoológico.
"O que você faz quando um elefante acaba em um pátio onde ele não deveria estar? Você faz ele voltar de moonwalk para o recinto certo!", escreveu a conta do zoológico no Facebook. Ali é o nome do elefante adulto que vivia no rancho Neverland, de Michael Jackson, até ser transferido para o local em 1997.
O zoológico contou que o animal fugiu por um portão acidentalmente deixado aberto e ficou em um pátio entre a área das girafas e o celeiro dos elefantes.
"Nenhum dos clientes ficou em perigo, mas o protocolo de segurança foi acionado e nossos funcionários se mobilizaram para levar nosso garotão de volta ao seu lugar com a ajuda de alguns petiscos", dizia o post.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados