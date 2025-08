Mundo

Ele é um esqueleto humano, diz à BBC irmão de refém israelense em Gaza

Ilay David diz que o vídeo do Hamas mostrando seu irmão Evyatar magro e fraco é uma 'nova forma de crueldade' que deixou seus pais arrasados.

O irmão de um refém israelense mantido na Faixa de Gaza disse à BBC que um vídeo do Hamas que mostra ele extremamente magro e fraco é uma "nova forma de crueldade" que deixou seus pais arrasados.>

Alexandre de Moraes sai 'mais forte' da crise com os EUA, avalia brasilianista

O Hamas divulgou as imagens de Evyatar David, de 24 anos, no sábado (02/08), provocando forte condenação por parte de Israel e líderes ocidentais.>

No vídeo, Evyatar diz: "Não como há dias. Mal tenho água para beber". Ele aparece cavando o que diz ser sua própria sepultura.>

As famílias dos reféns fizeram um apelo ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu , para que priorize a libertação deles, à medida que reportagens sugerem que ele pode estar planejando expandir a campanha militar.>

As imagens de Evyatar foram divulgadas depois que a Jihad Islâmica Palestina publicou um vídeo de outro refém, Rom Braslavski, magro e chorando.>

Ambos foram sequestrados no festival de música Nova durante o ataque liderado pelo Hamas ao sul de Israel em 7 de outubro de 2023.>

Ilay David contou que seu pai mal reconheceu a voz de Evyatar no vídeo, e não conseguiu dormir. Ele disse que sua mãe chorou o dia todo.>

"Ao ver aquelas imagens do meu irmão como um esqueleto humano, entendemos que é um novo tipo de crueldade", declarou Ilay. "É o mais baixo que se pode chegar.">

Ele pediu aos líderes mundiais que se unissem para salvar seu irmão e outros reféns "das mãos cruéis e perversas do Hamas".>

O braço armado do Hamas negou que intencionalmente faça prisioneiros passar fome, dizendo que os reféns comem o que seus combatentes e o povo de Gaza comem.>

Após a divulgação dos vídeos dos reféns, Netanyahu conversou com suas famílias, dizendo a elas que os esforços para resgatar todos os reféns "vão continuar de forma constante e incansável".>

Mas uma autoridade israelense — amplamente citada pela imprensa local — afirmou que Netanyahu estava trabalhando para libertar os reféns por meio da "derrota militar do Hamas".>

A possibilidade de uma nova escalada em Gaza pode irritar ainda mais os aliados de Israel, que têm pressionado por um cessar-fogo imediato, enquanto as notícias de palestinos morrendo de fome ou desnutrição causam choque ao redor do mundo.>

"Sua credibilidade junto à grande maioria dos israelenses aumenta sua capacidade de conduzir o primeiro-ministro [Benjamin] Netanyahu e seu governo na direção certa: encerrar a guerra, recuperar os reféns e acabar com o sofrimento", escreveram.>

O grupo incluía o ex-chefe do Mossad Tamir Pardo; o ex-chefe do Shin Bet (a agência de inteligência interna de Israel) Ami Ayalon; o ex-primeiro-ministro Ehud Barak, e o ex-ministro da Defesa Moshe Yaalon, entre outros.>

"No início, esta guerra era uma guerra justa, uma guerra defensiva, mas quando alcançamos todos os objetivos militares, ela deixou de ser uma guerra justa", disse Ayalon.>

Os ex-líderes do alto escalão estão à frente do grupo Comandantes pela Segurança de Israel (CIS, na sigla em inglês), que no passado instou o governo a se concentrar em garantir o retorno dos reféns.>