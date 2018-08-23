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Após rumores

EI divulga áudio supostamente gravado por líder considerado morto

Gravação ainda será verificada por órgãos independentes e, se for verdadeira, indicará que Abu Bakr al-Baghdadi continua vivo

Publicado em 23 de Agosto de 2018 às 11:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2018 às 11:47
Abu Bakr al-Baghdadi, líder do Estado Islâmico Crédito: Reprodução
O Estado Islâmico (EI) divulgou nesta quinta-feira, 23, um áudio supostamente gravado pelo seu líder, Abu Bakr al-Baghdadi, cujo paradeiro e estado de saúde permanecem desconhecidos. A gravação urge aos extremistas a "perseverar" na luta contra os "infieis" em todo o mundo.
O áudio tem 54 minutos de duração e trata de assuntos contemporâneos, como as comemorações do feriado muçulmano da Festa do Sacrifício, celebrado neste mês, e as tensões entre a Turquia e os Estados Unidos pela prisão do pastor americano Andrew Brunson, que levou à escalada comercial entre as nações. Al-Baghdadi também critica a rendição de rebeldes no sul da Síria após cerco das forças do presidente Bashar Al-Assad em julho e pediu ao grupo que se filie à organização terrorista.
A gravação ainda será verificada por órgãos independentes e, se for verdadeira, indicará que o líder terrorista continua vivo apesar dos rumores sobre sua morte.
> Acusado de integrar milícia foi deportado dos EUA após se filiar ao EI
No ano passado, forças russas declararam que al-Baghdadi provavelmente teria morrido durante um ataque aéreo contra a cidade de Raqqa, na Síria. O governo americano descartou essa possibilidade e afirmava que o líder terrorista estaria escondido no deserto nas proximidades da fronteira entre o Iraque e a Síria.
A última mensagem oficial de al-Baghdadi foi divulgada em setembro do ano passado e incitava extremistas a "queimar os inimigos" e "atacar os veículos de imprensa". Sua última aparição pública ocorreu em 2014 na cidade de Mosul, no norte do Iraque. Desde então, o Estado Islâmico perdeu cerca de 90% do território que considerada ser um "califado" após sucessivas derrotas contra forças de países ocidentais, dos governos sírio e iraquiano e também da Rússia.

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