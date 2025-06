Tragédia na Índia

Duas meninas ficam órfãs após pai morrer em acidente de avião da Air India

Meninas ficaram órfãs de ambos os pais. Ele morreu na tragédia na Índia Crédito: Reprodução/Folha

Duas meninas britânicas, uma de quatro anos e outra de oito, ficaram órfãs após a queda do Boeing 787 da Air India na última quinta (12). O pai das crianças, Arjun Patoliya, 37, foi uma das 279 vítimas do desastre aéreo indiano, o mais letal do mundo desde 2014. Morador de Harrow, em Londres, Patoliya tinha voado até Gujarat, na Índia, para levar as cinzas da sua esposa, Bharti Patoliya, que morreu de câncer recentemente. A visita era parte um ritual religioso, disseram familiares ao jornal The New York Times. >

O casal fazia parte dos 600 mil gujaratis britânicos -membros do grupo etnolinguístico com vínculos com o estado de Gujarat que vivem no Reino Unido. Em uma cerimônia realizada para familiares do voo da Air India em Harrow, Anjana Patel, prefeita do distrito, disse que espera que a comunidade cuide das meninas. "Isso realmente parte meu coração só de pensar, e fiquei muito emocionada quando ouvi a notícia", disse Patel ao NYT. "Acreditamos que todos que nascem um dia têm que partir, mas espero que ninguém vá dessa maneira.">

Segundo o canal News 18, as crianças não têm familiares em Londres. Um grupo de conhecidos começou uma vaquinha online para arrecadar dinheiro para as duas. Até este domingo (15), a família tinha recebido mais de £ 500 mil (R$ 3,75 milhões) em doações. O voo 171 da Air India caiu menos de um minuto após levantar voo, às 13h39 locais (5h09 em Brasília), rumo ao aeroporto londrino Gatwick, segundo a aviação civil indiana.>

Além dos 52 passageiros britânicos que morreram, muitas outras vítimas moravam na Inglaterra e estavam voltando para casa após partirem de Ahmedabad, maior cidade de Gujarat.>

