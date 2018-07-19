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Ferimentos leves

Duas crianças são atacadas por tubarão em Nova York

Último caso registrado no estado americano aconteceu há 70 anos

Publicado em 19 de Julho de 2018 às 11:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2018 às 11:17
Tubarão galha-branca Crédito: Reprodução/Divulgação
Duas crianças foram atacadas por tubarões em Nova York, no primeiro incidente do tipo em 70 anos, informaram autoridades. As vítimas, uma menina de 12 anos e um menino de 13, sofreram ferimentos leves na perna direita. Os ataques aconteceram em pontos diferentes da reserva Fire Island National Seashore, em Long Island, informa a agência Reuters.
As duas vítimas foram encaminhadas para atendimento médico, mas já receberam alta e passam bem. O que parece ser um dente de tubarão foi extraído da perna do menino e será analisado para determinar a espécie envolvida no incidente. Ele praticava bodyboarding na praia Atlantique, na cidade de Islip, no momento do ataque.
A menina, identificada como Lola Pollina, contou em entrevista coletiva que estava com água até a cintura na praia de Sailors Haven, em Brookhaven, a três quilômetros de Islip, quando foi mordida.
 Eu vi algo perto de mim e senti a dor  contou Lola.  Eu olhei e vi uma barbatana.
Segundo o relato da menina, ela percebeu que tinha sido atacada quando viu sua perna ensanguentada quando saía da água. O tubarão, contou ela, media cerca de um metro de comprimento.
Os ataques de tubarão são extremamente raros na costa de Nova York, segundo Ian Levine, chefe do Corpo de Bombeiros de Ocean Beach, guarnição especializada na atuação em praias que atuou no resgate do menino. Em toda a História, apenas dez casos foram registrados no estado, sendo o último em 1948.
Os dois casos desta quarta-feira ainda não foram confirmados como ataques de tubarão, mas, segundo Levine, o dente retirado da perna do menino parece ser de tubarão.
As praias de Fire Island foram fechadas após os incidentes e só serão reabertas após a conclusão das investigações, informou a porta voz da reserva, Elizabeth Rogers. O dente, que é consistente com um grande peixe, está sendo analisado pelo Departamento de Proteção Ambiental, contou a porta-voz.
Segundo Elizabeth, as marcas da mordida na perna da garota também eram consistentes com um peixe grande. Um tubarão tigre de 2,2 metros de comprimento foi capturado em Kismet, uma praia a 3,2 quilômetros de Islip, mas Levine duvida que o animal envolvido nos incidentes era tão grande.

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