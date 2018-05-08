Dono de parque recusa sacrifício de girafa que atacou e matou cineasta

O dono do parque de vida selvagem em que uma girafa atacou e matou o cineasta sul-africano Carlos Carvalho ressaltou que o animal não será sacrificado após o incidente. O realizador  ganhador do Leão de Prata no Festival de Cannes de 2003 por uma campanha publicitária e do African Movie Academy Awards em 2014 por seu trabalho em "O reino esquecido"  operava uma câmera para um filme de TV quando foi arremessado no ar e sofreu ferimentos na cabeça.