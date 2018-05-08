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Incidente

Dono de parque recusa sacrifício de girafa que atacou e matou cineasta

Realizador sul-africana operava câmera para filme quando foi arremessado ao ar

Publicado em 08 de Maio de 2018 às 10:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2018 às 10:43
Cineasta morreu atacado por girafa Crédito: Reprodução
O dono do parque de vida selvagem em que uma girafa atacou e matou o cineasta sul-africano Carlos Carvalho ressaltou que o animal não será sacrificado após o incidente. O realizador  ganhador do Leão de Prata no Festival de Cannes de 2003 por uma campanha publicitária e do African Movie Academy Awards em 2014 por seu trabalho em "O reino esquecido"  operava uma câmera para um filme de TV quando foi arremessado no ar e sofreu ferimentos na cabeça.
Segundo a revista "Variety", Carvalho teve traumatismo craniano e não resistiu aos ferimentos ao ser socorrido em um hospital de Joanesburgo.
A girafa Gerald é fotografada nas dependências do Glen Afric Crédito: Reprodução/Facebook/Glen Afric

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