Dono da Jaguar deixa herança de R$ 600 milhões para cão, mordomo e cozinheiro

O empresário Ratan Tata Crédito: Reprodução/Twitter

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário Ratan Tata, proprietário das marcas de automóveis Land Rover e Jaguar que morreu em 9 de outubro, aos 86 anos, deixou mais de R$ 600 milhões em herança. E boa parte dessa grana vai para o cachorro dele.

O milionário não teve filhos nem era casado. Mas, segundo a imprensa indiana, antes de morrer, Tata retirou do testamento três irmãos da divisão dos bens. A exigência é para que o cão tenha "cuidados ilimitados" até o fim da vida.

Além do cão, o mordomo, o cozinheiro e o assistente geral dele também serão beneficiados com uma fortuna. Os irmãos ficarão "apenas" com parte da propriedade dele.

Ratan Tata, um dos empresários mais conhecidos da Índia e responsável por liderar o conglomerado de sua família em uma ousada expansão internacional, morreu aos 86 anos.

Industrialista de um influente clã pársi (grupo étnico-religioso), Tata queria que o renomado grupo corporativo de sua família exercesse influência além da nação que ajudou a construir — mas descobriu que a execução nem sempre correspondia à sua grandiosa visão.