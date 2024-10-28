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Fortuna

Dono da Jaguar deixa herança de R$ 600 milhões para cão, mordomo e cozinheiro

Ratan Tata, proprietário das marcas de automóveis Land Rover e Jaguar, morreu em 9 de outubro, aos 86 anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 out 2024 às 14:17

Publicado em 28 de Outubro de 2024 às 14:17

O empresário Ratan Tata Crédito: Reprodução/Twitter
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário Ratan Tata, proprietário das marcas de automóveis Land Rover e Jaguar que morreu em 9 de outubro, aos 86 anos, deixou mais de R$ 600 milhões em herança. E boa parte dessa grana vai para o cachorro dele.
O milionário não teve filhos nem era casado. Mas, segundo a imprensa indiana, antes de morrer, Tata retirou do testamento três irmãos da divisão dos bens. A exigência é para que o cão tenha "cuidados ilimitados" até o fim da vida.
Além do cão, o mordomo, o cozinheiro e o assistente geral dele também serão beneficiados com uma fortuna. Os irmãos ficarão "apenas" com parte da propriedade dele.
Ratan Tata, um dos empresários mais conhecidos da Índia e responsável por liderar o conglomerado de sua família em uma ousada expansão internacional, morreu aos 86 anos.
Industrialista de um influente clã pársi (grupo étnico-religioso), Tata queria que o renomado grupo corporativo de sua família exercesse influência além da nação que ajudou a construir — mas descobriu que a execução nem sempre correspondia à sua grandiosa visão.
Nascido em Mumbai em 1937, a vida de Tata abrangeu um período de enormes mudanças para a Índia — desde a independência do Reino Unido em 1947 até se tornar a quinta maior economia do mundo em 2022.

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