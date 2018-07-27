Dona da Nutella está recrutando 60 degustadores para seus chocolates

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O grupo italiano Ferrero está está recrutando 60 degustadores para provar as matérias-primas usadas em seus famosos doces e chocolates, entre eles, a popular Nutella. Essa é a primeira vez que a empresa lança uma oferta tão original, que rapidamente se tornou viral nas redes.

O grupo italiano explicou que, geralmente, esse tipo de trabalho é realizado pelo pessoal interno, mas a Ferrero decidiu envolver pessoas normais, que não trabalham no setor.

Precisamos de 60 degustadores para provarem os produtos de confeitaria, diz o anúncio publicado no site Openjobmetis. A ideia é do setor de pesquisa e desenvolvimento da Ferrero, que deseja educar o olfato, paladar e a capacidade de se expressar das pessoas que provam produtos tais como o cacau, avelã em pó, entre outros.

O grupo, com 60 anos de experiência, foi fundado por Michele Ferrero, um dos homens mais ricos da Itália. Além da Nutella, a empresa, cujo curso de capacitação será remunerado, produz os ovos Kinder e a linha Ferrero Rocher.

Os escolhidos estudarão durante três meses, a partir de setembro, e 40 deles serão contratados para provar os produtos usados durante quatro horas semanais na sede da Ferrero, na cidade de Alba, Norte da Itália.