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Mercado

Dólar recua e Bolsa avança quase 2% após decisão do STF sobre Lula

Mercado reage de forma positiva

Publicado em 05 de Abril de 2018 às 13:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2018 às 13:27
Dólar Crédito: Reprodução/Pixabay
Após o Supremo Tribunal Federal (STF) ter negado, por 6 votos a 5, o habeas corpus preventivo apresentado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o mercado reage de forma positiva. O dólar recua mais de 1%, a R$ 3,306, enquanto o Ibovespa, principal referência da Bolsa, sobe quase 2%. A valorização é de 1,97%, aos 86.023 pontos.
A decisão do STF abriu caminho para uma eventual prisão de Lula, o que pode limitar sua infuênciar nas eleições presidenciais neste ano.
Embora os mercados estejam propensos a dar as boas-vindas à notícia (do STF), há razões para avaliar que qualquer rali será limitado, afirmou em relatório o economista para América Latina da Capital Economics (CE), Edward Glossop.
Isso porque Lula, considerado pelos mercados financeiros um candidato menos comprometido com o ajuste fiscal, lidera as pesquisas de intenção de voto para as eleições presidenciais deste ano e, mesmo que não concorra, pode atuar como forte cabo eleitoral.
Uma vez que a poeira assente, os mercados brasileiros tendem a se concentrar no fato de que os candidatos pró-mercado ainda enfrentam uma luta difícil na corrida eleitoral, acrescentou Glossop.
 

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