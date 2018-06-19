Dólar chega a subir 1% diante de guerra comercial entre EUA e China

O dólar volta a operar em alta no mercado doméstico, sustentando o avanço dos juros futuros, em meio ao fortalecimento externo da moeda americana diante da escalada das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China. Na última segunda-feira, 18, o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou tarifar mais US$ 400 bilhões em produtos chineses se Pequim continuar retaliando as medidas comerciais de Washington. Em resposta, a China disse que os EUA deram início a uma "guerra comercial". Às 10h, o dólar à vista subia 0,79%, na mínima, aos R$ 3,7704, ante máxima a R$ 3,7834 (+1,14%).
Para os estrategistas de câmbio do banco norte-americano Brown Brothers Harriman (BBH), a grande intervenção do Banco Central no mercado terá consequências negativas. "Se o real continuar se enfraquecendo, as perdas com o câmbio que o BC acumular vão começar a afetar os números do Orçamento", ressaltam em relatório a clientes.
Para esta semana, a autoridade monetária prometeu colocar US$ 10 bilhões em swap cambial no câmbio. Na semana passada, por exemplo, foram vendidos outros cerca de US$ 24,5 bilhões desses contratos.
Na Bolsa, a aversão a ativos de risco diante da escalada das tensões comerciais impõe perdas aos mercados acionários globais e no caso da Bovespa não deve ser diferente neste pregão. Por volta das 10h, o índice futuro da Bolsa caía 1,04%, aos 69.675 pontos, na esteira de suas pares no exterior.
Nesse ambiente, crescem as expectativa em torno da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que começa hoje e termina amanhã. O mercado quer ver como o BC tratará o impacto do dólar na inflação doméstica. Por isso, além da decisão em si, há grande interesse pelo comunicado final da reunião. O Projeções Broadcast consultou 49 instituições financeiras e todas esperam que o Copom mantenha a Selic no atual patamar, de 6,50% ao ano, que é menor nível da história.