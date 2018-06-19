Dólar chega a subir 1% diante de guerra comercial entre EUA e China

Dólar Crédito: Bearfotos/Freepik

O dólar volta a operar em alta no mercado doméstico, sustentando o avanço dos juros futuros, em meio ao fortalecimento externo da moeda americana diante da escalada das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China. Na última segunda-feira, 18, o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou tarifar mais US$ 400 bilhões em produtos chineses se Pequim continuar retaliando as medidas comerciais de Washington. Em resposta, a China disse que os EUA deram início a uma "guerra comercial". Às 10h, o dólar à vista subia 0,79%, na mínima, aos R$ 3,7704, ante máxima a R$ 3,7834 (+1,14%).

Para os estrategistas de câmbio do banco norte-americano Brown Brothers Harriman (BBH), a grande intervenção do Banco Central no mercado terá consequências negativas. "Se o real continuar se enfraquecendo, as perdas com o câmbio que o BC acumular vão começar a afetar os números do Orçamento", ressaltam em relatório a clientes.

Para esta semana, a autoridade monetária prometeu colocar US$ 10 bilhões em swap cambial no câmbio. Na semana passada, por exemplo, foram vendidos outros cerca de US$ 24,5 bilhões desses contratos.

Na Bolsa, a aversão a ativos de risco diante da escalada das tensões comerciais impõe perdas aos mercados acionários globais e no caso da Bovespa não deve ser diferente neste pregão. Por volta das 10h, o índice futuro da Bolsa caía 1,04%, aos 69.675 pontos, na esteira de suas pares no exterior.