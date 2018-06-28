Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Doação de material escolar é último desejo de professora com câncer
Professora até o fim

Doação de material escolar é último desejo de professora com câncer

Tammy Waddell pediu que os objetos recolhidos fossem entregues a jovens carentes

Publicado em 28 de Junho de 2018 às 10:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2018 às 10:23
Professora pediu mochilas com material escolar Crédito: Pixabay
Uma professora da Geórgia, nos Estados Unidos, recebeu mochilas com material escolar em vez de flores em seu funeral. O último desejo de Tammy Waddell era que os objetos fossem doados para crianças carentes.
Professora até o fim, escreveu Brad Johnson, primo de Tammy, em seu Twitter. Ela era tão rápida para dar abraços quanto para dar material escolar a estudantes passando por necessidades, disse ao ABC News.
A norte-americana trabalhou como professora por 30 anos e, em 2003, chegou a ser nomeada professora do ano no condado de Forsyth. Seu filho falou que não ficou surpreso com o pedido feito pela mãe no fim da vida.
Parte do que me fazia amar minha mãe era sua paixão por ser professora. Foi uma das inspirações que me fizeram seguir a profissão, contou Kevin Waddell. Ele também disse que o apelo da mãe cruzou o oceano até a Inglaterra.
Ela viveu a vida amando os outros e nunca se preocupou com atenção, só focava em amar os outros. A mensagem que ela gostaria de passar é que as pessoas doem para suas escolas locais, não necessariamente para a escola daqui, falou.
A ONG Project Connect ficou encarregada de receber as doações e distribuí-las para jovens em necessidade.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados