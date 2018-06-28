Doação de material escolar é último desejo de professora com câncer

Professora pediu mochilas com material escolar Crédito: Pixabay

Uma professora da Geórgia, nos Estados Unidos, recebeu mochilas com material escolar em vez de flores em seu funeral. O último desejo de Tammy Waddell era que os objetos fossem doados para crianças carentes.

Professora até o fim, escreveu Brad Johnson, primo de Tammy, em seu Twitter. Ela era tão rápida para dar abraços quanto para dar material escolar a estudantes passando por necessidades, disse ao ABC News.

A norte-americana trabalhou como professora por 30 anos e, em 2003, chegou a ser nomeada professora do ano no condado de Forsyth. Seu filho falou que não ficou surpreso com o pedido feito pela mãe no fim da vida.

Parte do que me fazia amar minha mãe era sua paixão por ser professora. Foi uma das inspirações que me fizeram seguir a profissão, contou Kevin Waddell. Ele também disse que o apelo da mãe cruzou o oceano até a Inglaterra.

Ela viveu a vida amando os outros e nunca se preocupou com atenção, só focava em amar os outros. A mensagem que ela gostaria de passar é que as pessoas doem para suas escolas locais, não necessariamente para a escola daqui, falou.