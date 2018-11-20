Disney recebe aprovação da China para compra da Fox

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Disney Company recebeu aprovação incondicional do governo da China para o acordo de compra de ativos de entretenimento da 21st Century Fox, eliminando um dos últimos grandes obstáculos para o acordo. A WaltCompany recebeu aprovação incondicional do governo da China para o acordo de compra de ativos de entretenimento da 21st Century, eliminando um dos últimos grandes obstáculos para o acordo.

Mickey Mouse concordou em comprar os ativos de televisão e cinema da Fox por US$ 71,3 bilhões, e recebeu aprovação da Comissão Europeia no início deste mês. A empresa doconcordou em comprar os ativos de televisão e cinema da Fox por US$ 71,3 bilhões, e recebeu aprovação da Comissão Europeia no início deste mês.

EUA, no ano passado, tiveram problemas com os reguladores chineses, em meio às crescentes tensões comerciais. Outros importantes acordos de fusão centrados nos, no ano passado, tiveram problemas com os reguladores chineses, em meio às crescentes tensões comerciais.

Os ativos da Fox que estão sendo comprados incluem um grupo de TV a cabo com a FX Networks, a National Geographic e mais de 300 canais internacionais, além da participação da Fox no Hulu (serviço de streaming de vídeo).

Aumento de portifólio

O acordo ampliaria o inigualável portfólio da Disney com alguns dos personagens mais populares do mundo, unindo Mickey Mouse, Luke Skywalker e os super-heróis da Marvel com as franquias X-Men, Avatar e os Simpsons da Fox.

A Disney é proprietária da ABC, ESPN, Pixar, Marvel Studios e da produtora de "Star Wars", a Lucasfilm, além de uma série de parques temáticos.