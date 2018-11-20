Disney recebe aprovação da China para compra da Fox

A empresa do Mickey Mouse concordou em comprar os ativos de televisão e cinema da Fox por US$ 71,3 bilhões, e recebeu aprovação da Comissão Europeia no início deste mês.
Outros importantes acordos de fusão centrados nos EUA, no ano passado, tiveram problemas com os reguladores chineses, em meio às crescentes tensões comerciais.
Os ativos da Fox que estão sendo comprados incluem um grupo de TV a cabo com a FX Networks, a National Geographic e mais de 300 canais internacionais, além da participação da Fox no Hulu (serviço de streaming de vídeo).
Aumento de portifólio
O acordo ampliaria o inigualável portfólio da Disney com alguns dos personagens mais populares do mundo, unindo Mickey Mouse, Luke Skywalker e os super-heróis da Marvel com as franquias X-Men, Avatar e os Simpsons da Fox.
A Disney é proprietária da ABC, ESPN, Pixar, Marvel Studios e da produtora de "Star Wars", a Lucasfilm, além de uma série de parques temáticos.
No pregão desta segunda-feira, as ações da Disney subiram 1%, para US$ 117,34, enquanto as da Fox subiram 3%, para US$ 49,60.