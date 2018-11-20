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Últimos obstáculos

Disney recebe aprovação da China para compra da Fox

Empresa do Mickey Mouse já havia recebido aval da Comissão Europeia no início do mês

Publicado em 20 de Novembro de 2018 às 14:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2018 às 14:58
Crédito: Reprodução/Web
A Walt Disney Company recebeu aprovação incondicional do governo da China para o acordo de compra de ativos de entretenimento da 21st Century Fox, eliminando um dos últimos grandes obstáculos para o acordo.
A empresa do Mickey Mouse concordou em comprar os ativos de televisão e cinema da Fox por US$ 71,3 bilhões, e recebeu aprovação da Comissão Europeia no início deste mês.
Outros importantes acordos de fusão centrados nos EUA, no ano passado, tiveram problemas com os reguladores chineses, em meio às crescentes tensões comerciais.
Os ativos da Fox que estão sendo comprados incluem um grupo de TV a cabo com a FX Networks, a National Geographic e mais de 300 canais internacionais, além da participação da Fox no Hulu (serviço de streaming de vídeo).
Aumento de portifólio
O acordo ampliaria o inigualável portfólio da Disney com alguns dos personagens mais populares do mundo, unindo Mickey Mouse, Luke Skywalker e os super-heróis da Marvel com as franquias X-Men, Avatar e os Simpsons da Fox.
A Disney é proprietária da ABC, ESPN, Pixar, Marvel Studios e da produtora de "Star Wars", a Lucasfilm, além de uma série de parques temáticos.
No pregão desta segunda-feira, as ações da Disney subiram 1%, para US$ 117,34, enquanto as da Fox subiram 3%, para US$ 49,60.

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