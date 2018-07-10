Diretor promete pouco dever de casa na volta dos meninos tailandeses

Resgate na Tailândia Crédito: Sakchai Lalit

Na Escola Mae Sai Prasitsart, onde estudam 6 dos 12 garotos retidos na caverna alagada, o diretor e os professores já estão se preparando para a volta às aulas. Eles prometeram não dar muitos deveres de casa para quando os estudantes retornarem.

No sábado, na primeira troca de cartas entre as crianças e suas famílias, divulgada na página de Facebook da Marinha tailandesa, um dos meninos havia pedido que as tarefas não fossem muito duras. Não se preocupem, estamos fortes. Professora, não nos dê muito dever de casa!, escreveu um eles.

O diretor da escola, Kanetpong Suwan, disse que professores e estudantes têm sido orientados a tratar os garotos com normalidade e positivamente, sem ficar perguntando detalhes que possam fazê-los reviver o ocorrido, dando boas-vindas e os recebendo de braços abertos. Não é culpa de ninguém o que aconteceu com eles, disse. Devemos tratá-los como vítimas de um desastre, e não como pessoas que cometeram um erro.

Ainda assim, alguns dos amigos e colegas dos meninos não deixam de questionar porquê eles foram tão longe dentro da caverna em uma época de monções. Eu realmente quero muito saber, por que eles foram tão para dentro?, questionou Monthip Yodkham, colega de classe de alguns dos meninos. É muito perigoso. Eu disse isso a eles.