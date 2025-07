Mundo

Diogo Jota: jogador do Liverpool que morreu em acidente havia se casado há menos de duas semanas

O atacante do Liverpool e da seleção de Portugal, o português Diogo Jota, morreu nesta quinta-feira (3/7) em um acidente de carro na Espanha.

Publicado em 3 de julho de 2025 às 07:38

Diogo Jota, jogador de Portugal e do Liverpool, morreu em acidente de carro Crédito: Getty Images

O atacante do Liverpool e da seleção de Portugal Diogo Jota morreu nesta quinta-feira (3/7) em um acidente de carro na Espanha.>

As autoridades informaram que o pneu da Lamborghini do jogador estourou durante uma ultrapassagem e saiu da pista. O carro pegou fogo. O acidente aconteceu por volta de 0h30 no horário local (19h30 de quarta-feira no horário de Brasília) no município de Cernadilla, na província de Zamora, cerca de 300 quilômetros a noroeste de Madri.>

Ainda não há detalhes mais precisos sobre o acidente.>

O carro pegou fogo e os dois ocupantes — Diogo Joga e seu irmão André Silva — morreram.>

>

No mês passado, Jota, que tinha 28 anos, havia se casado com sua companheira. O casal tem três filhos.>

Diogo Jota foi um dos principais jogadores do elenco do Liverpool que conquistou o Campeonato Inglês (Premier League) na temporada que acabou em maio.>

O Liverpool FC divulgou nota dizendo que o clube está "arrasado" e que se trata de uma "perda inimaginável".>

A federação nacional inglesa de futebol afirmou que Jota era "não apenas um jogador fantástico", mas "uma pessoa extraordinária, respeitada por todos os seus companheiros de equipe e adversários".>

Jota se casou com sua esposa, Rute Cardoso, em 22 de junho de 2025.>

Em uma publicação nas redes sociais do casal, o casal escreveu: "Sim, para sempre".>

"A notícia da morte de Diogo Jota, um atleta que muito honrou o nome de Portugal, e do seu irmão é inesperada e trágica", disse o primeiro-ministro português, Luís Montenegro.>

"É um dia triste para o futebol e para o esporte nacional e internacional.">

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, disse que a federação e "todo o futebol português estão completamente arrasados com a morte de Diogo Jota e do seu irmão André Silva, esta manhã, em Espanha".>

"Muito mais do que um jogador incrível, com quase 50 convocações pela seleção nacional, Diogo Jota era uma pessoa extraordinária, alguém com uma alegria contagiante e uma referência na própria comunidade.>

"Em meu nome, e em nome da Federação Portuguesa de Futebol, expresso as minhas mais profundas condolências à família e aos amigos de Diogo e André Silva, bem como ao Liverpool FC e ao FC Penafiel, os clubes onde jogou futebol.>

"A Federação Portuguesa de Futebol já pediu à UEFA um minuto de silêncio, esta quinta-feira, antes do jogo da nossa seleção com a Espanha, no Campeonato da Europa feminino. A perda de Diogo e André representa perdas irreparáveis ​​para o futebol português e tudo faremos, diariamente, para honrar o seu legado.">

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta