Detida mulher que ouve mesma ópera há 16 anos, em volume máximo

Uma mulher da cidade eslovaca de Sturovo (sul) foi detida por ouvir durante 16 anos, em volume máximo e das 6h às 22h, uma ópera interpretada pelo tenor espanhol Plácido Domingo Crédito: Pixabay

Uma mulher da cidade eslovaca de Sturovo (sul) foi detida por ouvir durante 16 anos, em volume máximo e das 6h às 22h, uma ópera interpretada pelo tenor espanhol Plácido Domingo.

"A mulher não respeitou nem sequer uma sentença definitiva do Supremo Tribunal que a proibia de colocar essa música", revelou a emissora privada "TV Markyza".

Os acordes de um fragmento de quatro minutos de La Traviata, de Giuseppe Verdi, que a mulher colocava de forma repetida em seu aparelho de música, eram acompanhados por assobios por parte de alguns vizinhos, fazendo o nível do barulho ficar "insuportável" na vizinhança, afirmou a emissora "JOJ".

O juiz do caso, que viu indícios de perigo pelas ameaças feitas pela mulher após a detenção na segunda-feira, solicitou prisão preventiva.

Aparentemente, a detida protestava com sua música pelos latidos contínuos do cachorro de um vizinho, embora a disputa prosseguiu inclusive depois da morte do animal.

"Todo mundo sofre. Não há nem um momento de paz, desde a manhã até as dez de noite. Todos os moradores sofrem", relata um morador ao "Index".

"Eu adoro Plácido Domingo, mas não assim", disse outra moradora da região.