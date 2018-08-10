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Barulho insuportável

Detida mulher que ouve mesma ópera há 16 anos, em volume máximo

Os acordes de um fragmento de quatro minutos de La Traviata, de Giuseppe Verdi, que a mulher colocava de forma repetida em seu aparelho de música, eram acompanhados por assobios por parte de alguns vizinhos, fazendo o nível do barulho ficar 'insuportável' na vizinhança
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2018 às 14:12

Publicado em 10 de Agosto de 2018 às 14:12

Uma mulher da cidade eslovaca de Sturovo (sul) foi detida por ouvir durante 16 anos, em volume máximo e das 6h às 22h, uma ópera interpretada pelo tenor espanhol Plácido Domingo Crédito: Pixabay
Uma mulher da cidade eslovaca de Sturovo (sul) foi detida por ouvir durante 16 anos, em volume máximo e das 6h às 22h, uma ópera interpretada pelo tenor espanhol Plácido Domingo.
"A mulher não respeitou nem sequer uma sentença definitiva do Supremo Tribunal que a proibia de colocar essa música", revelou a emissora privada "TV Markyza".
Os acordes de um fragmento de quatro minutos de La Traviata, de Giuseppe Verdi, que a mulher colocava de forma repetida em seu aparelho de música, eram acompanhados por assobios por parte de alguns vizinhos, fazendo o nível do barulho ficar "insuportável" na vizinhança, afirmou a emissora "JOJ".
O juiz do caso, que viu indícios de perigo pelas ameaças feitas pela mulher após a detenção na segunda-feira, solicitou prisão preventiva.
Aparentemente, a detida protestava com sua música pelos latidos contínuos do cachorro de um vizinho, embora a disputa prosseguiu inclusive depois da morte do animal.
"Todo mundo sofre. Não há nem um momento de paz, desde a manhã até as dez de noite. Todos os moradores sofrem", relata um morador ao "Index".
"Eu adoro Plácido Domingo, mas não assim", disse outra moradora da região.
"Por mim traria os responsáveis pelas leis e os obrigada a ficar sentados diante dessa casa. Há 10 anos dizem que está bom assim, tudo bem, mas temo que se aborreceriam com o espetáculo em duas horas", comentou outro residente.

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