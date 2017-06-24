Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Deslizamentos deixam pelo menos 120 desaparecidos na China
Tragédia ambiental

Deslizamentos deixam pelo menos 120 desaparecidos na China

Pelo menos 62 casas ficaram soterradas, enquanto dois quilômetros do curso de um rio e 1.600 metros de uma estrada ficaram sepultados pelas rochas

Publicado em 24 de Junho de 2017 às 12:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2017 às 12:10
Pelo menos 120 pessoas permanecem desaparecidas após um deslizamento de terra neste sábado (24) em um vilarejo na província de Sichuan, no sudoeste da China, segundo informações da agência estatal Xinhua. Ainda é desconhecida a dimensão total do incidente e mais de 400 pessoas de equipes de resgate trabalham na região.
Pelo menos 62 casas ficaram soterradas, enquanto dois quilômetros do curso de um rio e 1.600 metros de uma estrada ficaram sepultados pelas rochas. Uma operação de socorro em resposta começou logo após o desastre.
Segundo informou o governo local, o deslizamento ocorreu devido às intensas chuvas que caíram na região. As autoridades do condado de Maoxian comunicaram que o incidente aconteceu depois que a parte alta de uma montanha caiu sobre a aldeia de Xinmo, cerca de 19h (de Brasília).
Em um primeiro momento, a Xinhua informou que a cifra de desaparecidos era de 141, mas depois a reduziu para 120 sem detalhar se as demais pessoas foram resgatadas. A rede de televisão chinesa CCTV informou que um socorrista teria relatado que cinco corpos foram encontrados até o momento. Fonte: Associated Press.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Trabalhador bate cartão de ponto ao chegar no trabalho
Saiba quais profissões não devem se beneficiar do fim da escala 6x1
Policial civil é afastada do cargo por suspeita de corrupção e extorsão
Policial civil é afastada do cargo por suspeita de corrupção e extorsão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados