Deslizamentos deixam pelo menos 120 desaparecidos na China

Pelo menos 120 pessoas permanecem desaparecidas após um deslizamento de terra neste sábado (24) em um vilarejo na província de Sichuan, no sudoeste da China, segundo informações da agência estatal Xinhua. Ainda é desconhecida a dimensão total do incidente e mais de 400 pessoas de equipes de resgate trabalham na região.

Pelo menos 62 casas ficaram soterradas, enquanto dois quilômetros do curso de um rio e 1.600 metros de uma estrada ficaram sepultados pelas rochas. Uma operação de socorro em resposta começou logo após o desastre.

Segundo informou o governo local, o deslizamento ocorreu devido às intensas chuvas que caíram na região. As autoridades do condado de Maoxian comunicaram que o incidente aconteceu depois que a parte alta de uma montanha caiu sobre a aldeia de Xinmo, cerca de 19h (de Brasília).