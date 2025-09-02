Deslizamento de terra no Sudão destrói vila e mata ao menos mil pessoas

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 09:15
Um deslizamento de terra destruiu uma vila em Darfur, no Sudão, e matou ao menos mil pessoas, informou o grupo rebelde que controla a região na noite da segunda-feira, 1º. A tragédia ocorreu no domingo, 31, na vila de Tarasin, nas Montanhas Marrah, após dias de fortes chuvas. "A vila foi completamente arrasada. Apenas uma pessoa sobreviveu", diz o comunicado do Exército-Movimento de Libertação do Sudão. O grupo apelou à Organização das Nações Unidas (ONU) e à comunidade internacional por ajuda na recuperação dos corpos.
