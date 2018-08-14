Desabamento de parte de viaduto na Itália deixa dezenas de mortos

Parte de viaduto desabou na Itália Crédito: Instagram/Reprodução

Um trecho de um viaduto na rodovia A10 desabou nesta terça-feira na cidade italiana de Genova, informou o corpo de bombeiros da localidade. O colapso parece ser "uma imensa tragédia", disse o ministro italiano dos Transportes, Danilo Toninelli, pouco antes de uma agência de notícias local informar "dezenas" de mortos.

"Estou sendo informado com grande apreensão o que aconteceu em Gênova, que parece ser uma imensa tragédia", disse Toninelli no Twitter.

Nas redes sociais, circulam imagens que mostram a ponte partida, com vários veículos no solo, em meio a uma neblina que domina a zona industrial e uma forte chuva. Em um dos vídeos, é possível ver parte do viaduto caindo, enquanto o homem que filma grita em desespero.

Uma testemunha disse à emissora "Sky Italia" que viu "oito ou nove" veículos na ponte quando parte dela desabou. A pessoa descreveu a cena como "apocalíptica".

De acordo com os bombeiros, a ponte Morandi desabou ao meio-dia (7h de Brasília).

"Os bombeiros participam, assim como as equipes de resgate com cães farejadores", anunciou o corpo de bombeiros no Twitter.

Segundo a mídia italiana, incidente deixou dezenas de mortos Crédito: Twitter/Reprodução

Pelo terreno da região de Genova, que fica entre o mar e a montanha, a rodovia possui longos túneis e viadutos.