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Tragédia

Desabamento de parte de viaduto na Itália deixa dezenas de mortos

O ministro dos Transportes disse que o colapso foi uma 'enorme tragédia'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2018 às 11:53

Publicado em 14 de Agosto de 2018 às 11:53

Parte de viaduto desabou na Itália Crédito: Instagram/Reprodução
Um trecho de um viaduto na rodovia A10 desabou nesta terça-feira na cidade italiana de Genova, informou o corpo de bombeiros da localidade. O colapso parece ser "uma imensa tragédia", disse o ministro italiano dos Transportes, Danilo Toninelli, pouco antes de uma agência de notícias local informar "dezenas" de mortos.
"Estou sendo informado com grande apreensão o que aconteceu em Gênova, que parece ser uma imensa tragédia", disse Toninelli no Twitter.
Nas redes sociais, circulam imagens que mostram a ponte partida, com vários veículos no solo, em meio a uma neblina que domina a zona industrial e uma forte chuva. Em um dos vídeos, é possível ver parte do viaduto caindo, enquanto o homem que filma grita em desespero.
Uma testemunha disse à emissora "Sky Italia" que viu "oito ou nove" veículos na ponte quando parte dela desabou. A pessoa descreveu a cena como "apocalíptica".
De acordo com os bombeiros, a ponte Morandi desabou ao meio-dia (7h de Brasília).
"Os bombeiros participam, assim como as equipes de resgate com cães farejadores", anunciou o corpo de bombeiros no Twitter.
Segundo a mídia italiana, incidente deixou dezenas de mortos Crédito: Twitter/Reprodução
Pelo terreno da região de Genova, que fica entre o mar e a montanha, a rodovia possui longos túneis e viadutos.
Logo depois, a agência de notícias Adnkronos da Itália citou um porta-voz do serviço de emergência que estimava que dezenas de pessoas haviam morrido.

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