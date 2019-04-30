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PSL

Deputados visitam fronteira com Venezuela para 'apurar impacto' migratório

Eduardo Bolsonaro comanda a comissão de relações exteriores da Casa e é membro da comissão sobre a crise imigratória, presidida por Nicoletti (RR)

Publicado em 30 de Abril de 2019 às 15:54

Publicado em 

30 abr 2019 às 15:54
Eduardo Bolsonaro Crédito: (Windows)
Um grupo de deputados do PSL, entre eles Eduardo Bolsonaro (SP), participa nesta terça-feira (30) de visita a Pacaraima (RR), cidade brasileira na fronteira com a Venezuela. 
A viagem é parte dos trabalhos da comissão externa sobre a crise de refugiados do país vizinho. O grupo parlamentar é formado quase exclusivamente pelo partido do presidente Jair Bolsonaro. 
De acordo com o plano de trabalhos do colegiado, a visita tem como objetivo "apurar os impactos, nos serviços públicos e na economia desse ente federado, causados pela migração de cidadãos venezuelanos". 
Eduardo Bolsonaro comanda a comissão de relações exteriores da Casa e é membro da comissão sobre a crise imigratória, presidida por Nicoletti (RR).
"Na torcida para que Nicolás Maduro saia do poder seja lá como for. O pior que pode ocorrer é a sua manutenção no poder com apoio do tráfico de drogas, Hizbollah, Pranes, soldados da ditadura cubana e toda sorte de criminosos. Deus proteja os venezuelanos", escreveu Eduardo Bolsonaro nesta terça em suas redes sociais.
Os deputados chegaram a Boa Vista na segunda-feira (29) e foram a Pacaraima, centro da crise de refugiados, nesta terça. Participam da visita também General Girão (RN), Nicoletti e Delegado Pablo (AM). 
"Hoje em Roraima visitamos hospitais estaduais e municipais com o governo estadual e municipal. Dia que nos deixou mais próximos do caos que a narcoditadura de Nicolás Maduro faz na Venezuela e causa a atual crise migratória", afirmou o filho do presidente nas redes sociais. 
Na fronteira, os deputados se reunirão com o prefeito da cidade, Juliano Torquato (PRB), e farão visitas a abrigos e hospitais.

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