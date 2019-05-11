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Venezuela

Deputados opositores veem aumento de intimidação por regime Maduro

Os parlamentares afirmaram que vem recebendo ameças através de mensagens pichadas em suas casas

Publicado em 

10 mai 2019 às 23:22

Publicado em 10 de Maio de 2019 às 23:22

Nicolás Maduro Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Arquivo Agência Brasil
Deputados da oposição afirmaram na sexta-feira (10) que vem recebendo ameaças e sendo seguindo por agentes de inteligência, em meio ao que veem como um aumento da intimidação e da perseguição pelo regime de Nicolás Maduro.
As mensagens aparecem pichadas nas casas de parlamentares que perderam a imunidade e foram acusados pela Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) de traição à pátria e conspiração por terem apoiado o levante do oposicionista Juan Guaidó contra a ditadura, em 30 de abril. Mas deputados não processados também se disseram ameaçados.
Luis Florido, um dos acusados, anunciou em uma rede social que fugiu para a Colômbia para evitar ser preso.
"Consultei muitos amigos antes de deixar o país, e eles me disseram que eu não deveria deixar que me capturassem, que eu não deveria me tornar um troféu para o regime", disse Florido.
Ao menos três deputados da Assembleia Nacional (oposicionista) buscaram refúgio em embaixadas em Caracas: Americo de Grazia e Mariela Magallanes, na da Itália, e Richard Blanco, na da Argentina.
Maria Martínez foi um dos seis deputados que denunciaram pichações em sua casa assinadas por colectivos (milícias armadas pelo regime Maduro) e dizendo "Vamos trás de você". Três legisladores disseram ter sido seguidos por agentes de inteligência.
Na quarta, o vice-presidente da assembleia, Edgar Zambrano, foi detido em Caracas. Como se recusou a deixar o veículo em que estava, agentes do Sebin (serviço de inteligência) guincharam seu carro com ele dentro e o levaram para o Helicoide, centro de detenção de presos políticos.
O TSJ afirmou que Zambrano foi transferido na noite de quinta para a prisão militar em Fuerte Tiuna, o maior complexo militar de Caracas, em prisão preventiva.
Seus advogados e seu partido, o Ação Democrática, haviam dito que Zambrano tinha sido removido na noite de quinta do Helicoide e levado a local desconhecido.
Um tribunal competente em casos de terrorismo "emitiu uma medida de privação de liberdade ao cidadão Edgar Zambrano pela flagrante comissão dos delitos de traição, conspiração e rebelião civil", afirmou o TSJ.
Sua advogada, Lilia Camejo, denunciou irregularidades no processo e questionou o fato de um civil ser enviado para uma prisão militar.
"Desde o momento da prisão, foram violados os direitos do deputado. Não tivemos acesso ao processo, nem pudemos ser designados para sua defesa", afirmou.

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