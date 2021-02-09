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  • Deputado do Texas é o primeiro parlamentar dos EUA a morrer de Covid-19
Ron Wright tinha 67 anos

Deputado do Texas é o primeiro parlamentar dos EUA a morrer de Covid-19

A morte de Wright foi comunicada por sua equipe nesta segunda-feira, 8, mas o deputado morreu no domingo, 7

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 16:07

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 fev 2021 às 16:07
O deputado republicano Ron Wright, de 67 anos
O deputado republicano Ron Wright, de 67 anos Crédito: Reprodução Twitter @ChristopheCandy
O deputado republicano Ron Wright, de 67 anos, morreu por complicações da Covid-19, tornando-se o primeiro parlamentar do Congresso dos Estados Unidos a ser vítima da doença. A morte de Wright foi comunicada por sua equipe nesta segunda-feira, 8, mas o deputado morreu no domingo, 7.
A equipe de Wright, por meio de um comunicado, disse que o deputado estava hospitalizado junto da esposa, em Dallas, depois de terem se infectado com o vírus. A nota também diz que o parlamentar fez tratamento contra o câncer "nos últimos anos". Em 21 de janeiro, Wright anunciou que havia testado positivo para covid-19, "depois de estar em contato com um indivíduo com o vírus" na semana anterior.
Ron Wright se tornou o primeiro parlamentar do Congresso americano a sucumbir à doença. Antes, Luke Letlow, de 41 anos, que foi eleito deputado pela Louisiana no pleito do ano passado, morreu de covid-19 em dezembro, antes de assumir o cargo.
O deputado também ficou hospitalizado no ano passado para tratamento de um câncer de pulmão. "Apesar de anos de tratamento doloroso e às vezes debilitante contra o câncer, Ron nunca esmoreceu do desejo de se levantar e voltar para o trabalho, para motivar aqueles que estavam ao seu redor ou para oferecer um conselho paternal", disse o escritório dor parlamentar em comunicado.
Os Estados Unidos são o país mais afetado do mundo pela pandemia em termos absolutos, com mais de 460 mil mortes até agora. (Com agências internacionais).

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