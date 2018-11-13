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Eleições nos EUA

Democrata é eleita no Arizona e quebra tradição republicana no estado

Partido não tinha maioria na delegação estadual desde os anos 1960; eleitores moderanos e latinos pesaram na decisão

Publicado em 13 de Novembro de 2018 às 12:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2018 às 12:39
Congresso Americano Crédito: Fotos Públicas
Uma semana depois das eleições legislativas americanas, a democrata Kyrsten Sinema foi declarada vencedora na disputa por uma cadeira do Senado pelo estado do Arizona. A oponente republicana Martha McSally reconheceu a derrota, em uma das corridas mais apertadas das chamadas eleições de meio de mandato presidencial, quando estavam em jogo as 435 cadeiras da Câmara dos Deputados e 35 das 100 do Senado. A vitória marca uma mudança no balanço de poder no estado, antigo bastião republicano que escolheu Donald Trump para presidente em 2016.
A ex-assistente social bateu a ex-pilota da Força Aérea americana no primeiro triunfo democrata desde 1976 em uma disputa pelo Senado no estado. Sinema ocupará a cadeira do republicano Jeff Flake, que deixou o cargo depois de repetidos embates com o presidente e correligionário Donald Trump. No cômputo geral das eleições, os democratas têm agora 47 assentos garantidos no Senado, superados pelas 51 vagas certas de republicanos.
> Georgia e Florida podem ter recontagem de votos; Trump critica
Duas cadeiras do Senado em disputa ainda estão indefinidas: na Flórida, onde os votos serão recontados por causa do resultado apertado, e em Mississippi, que terá nova votação em dezembro. No resultado geral das eleições, o partido de Trump ampliou o domínio no Senado, mas perdeu a maioria na Câmara dos Deputados.
A disputa entre Kyrsten Sinema e Martha McSally ficou em aberto até a noite desta segunda-feira, quase uma semana depois da eleição, enquanto os votos antecipados e os enviados pelo correio eram contabilizados. A democrata começou atrás na apuração, mas assumiu a dianteira com margem crescente.
Em comunicado publicado no Facebook, nesta segunda-feira, a senadora eleita prometeu trabalhar no governo para encontrar pontos em comum de atuação entre os partidos.
> Eleições nos EUA marcadas por alto engajamento e recorde de eleitas
"Esta mesma abordagem eu levarei para representar nosso grande estado no Senado, no qual serei uma voz independente para todos os residentes do Arizona", escreveu ela.
Durante a campanha, a democrata acenou para o eleitorado se aproveitou da insatisfação com cortes orçamentários e do desconforto com a retórica anti-imigração de Trump. O partido trabalhou para registrar no pleito eleitores latinos, que tendem a apoiá-los se vão às urnas. Cerca de 2,1 milhões de latinos vivem no Arizona.

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