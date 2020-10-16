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Impactos covid

Déficit orçamentário dos EUA triplica e atinge recorde de US$ 3,1 tri

O avanço da despesas federais e a queda nas receitas em meio a paralisações e demissões generalizadas contribuíra para o aumento do déficit

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 16:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2020 às 16:29
Coronavírus tem provocado impacto na economia
Coronavírus tem provocado impacto na economia - Coronavírus economia Crédito: Freepik
O déficit orçamentário dos Estados Unidos triplicou e atingiu nível recorde de US$ 3,1 trilhões no ano fiscal encerrado em 30 de setembro, em meio aos esforços do governo para combater os efeitos do coronavírus, informou o Departamento do Tesouro americano nesta sexta-feira (16).
O avanço da despesas federais e a queda nas receitas em meio a paralisações e demissões generalizadas contribuíra para o aumento do déficit. Em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), o déficit de 2020 atingiu cerca de 16,1%, o maior desde 1945, quando o país estava financiando operações militares maciças para ajudar a encerrar a Segunda Guerra Mundial.
As receitas totalizaram US$ 3,4 trilhões, uma queda de 1% em relação ao ano anterior, com grande parte da queda ocorrendo desde março, quando o vírus começou a se espalhar pelo país. Os gastos federais aumentaram 47%, para um recorde de US$ 6,5 trilhões, à medida que o governo distribuiu empréstimos de emergência para pequenas empresas e aumentou os benefícios de desemprego e pagamentos de estímulo para as famílias americanas
A dívida federal aumentou 25% no ano, para US$ 21 trilhões no final de setembro, de US$ 16,8 trilhões no início do ano fiscal de 2020.

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